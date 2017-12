Olivia Jones: Ehe-Öffnung ist "Ereignis des Jahres"

Olivia Jones bei einem "Maischberger"-Auftritt im Jahr 2014 (Bild: WDR)

Dragqueen Olivia Jones wird am Mittwochabend in der Talkshow "Maischberger" auftreten, die ab 23.45 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird. In der 75-minütigen Sendung wollen Moderatorin Sandra Maischberger und ihre Gäste auf das zu Ende gehende Jahr zurückblicken. Das Motto der Sendung lautet: "Panikjahr 2017: Besser als befürchtet?"



Bereits im Vorfeld stellte Olivia Jones klar, was sie dieses Jahr bewegte: "Die Ehe für alle ist für mich das Ereignis des Jahres. Sie war längst überfällig", so die Vize-Dschungelkönigin des Jahres 2013. Olivia Jones ist davon überzeugt, dass trotz dieser Gleichstellung noch lange nicht alles erreicht ist. "Es gibt weiterhin Ausgrenzung und Gewalt gegen Schwule und Lesben", kritisiert die Hamburgerin. In vielen Teilen der Gesellschaft sei Toleranz noch nicht angekommen. Sorgen mache sie sich vor allem wegen der AfD, die im Herbst in den Bundestag eingezogen ist: "Ich habe Angst vor der AfD, weil sie Hass sät. Das formt eine Gesellschaft und enthemmt sie."



Olivia Jones machte vergangenes Jahr Bekanntschaft mit der AfD: Sie traf etwa den sachsen-anhaltinischen AfD-Fraktionschef André Poggenburg, der damals den Aktionsplan zur LGBTI-Akzeptanz "eine Schändung von Kinderseelen" nannte (queer.de berichtete).

Auch Peter Hahne ist dabei

In der "Maischberger"-Sendung wird Olivia Jones unter anderem auf den evangelikalen ZDF-Moderator Peter Hahne treffen, der mit Blick auf die AfD attestiert: "Die Politiker der Volksparteien haben am Volk vorbeiregiert. Die Wähler fühlen sich zu Recht vernachlässigt." Dazu gesellen sich Enthüllungsjournalist Günther Wallraff, "Spiegel"-Autor Markus Feldenkirchen, "Kontraste"-Moderatorin Astrid Frohloff sowie Schauspielerin Sophia Thomalla, eine glühende Anhängerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel.



Olivia Jones war bereits 2014 zu Gast bei "Maischberger". In der damaligen Sendung ging es hauptsächlich um den grün-roten Bildungsplan in Baden-Württemberg, gegen den christliche und rechte Aktivisten mobil machten. An der Gästeauswahl gab es scharfe Kritik, da Maischberger mit Hartmut Steeb und Birgit Kelle zwei ausgesprochene Homo-Hasser einlud, die sich als Opfer der "Homo-Lobby" darstellen durften (queer.de berichtete). (dk)

TV-Tipp



"Maischberger" mit Olivia Jones: Mittwoch, 13.12., 23.45 Uhr live in Das Erste. Wiederholungen: Donnerstag um 1.10 Uhr im WDR, um 2.55 Uhr in Das Erste, um 8.05 Uhr im WDR und um 21.02 Uhr bei tageschau24. Außerdem am Samstag um 23.30 Uhr in 3Sat