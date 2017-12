Auch kurz ist sexy: Fünf neue "Gay Shorts" fürs Heimkino

Heute, 03:04h, noch kein Kommentar



Pro-Fun hat die Kurzfilme in den Originalfassungen mit deutschen und englischen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Kurzfilme sind ein beliebter Teil der schwul-lesbischen Filmfestivals, doch die finden nur einmal im Jahr statt und dann in weit entfernten Städten. Wie gut, dass die wichtigsten und schönsten Produktionen seit einer Weile den Weg ins Heimkino finden und damit für alle erreichbar sind. Anfang Dezember ist bei Pro-Fun die sechste Ausgabe der "Lieb mich!"-Reihe mit fünf neuen "Gay Shorts" auf DVD sowie als Stream und Download erschienen:



"The Other Side" von Rodrigo Álvarez Flores

Die Beziehung von Felipe und Claudio wird auf eine harte Probe gestellt, als das Schicksal Claudio in die Vereinigten Staaten verschlägt und die beiden Liebenden unvermittelt auseinander reißt. Um Claudio auf der anderen Seite der Grenze endlich wieder in die Arme schließen zu können, muss Felipe auf seiner Reise ins Glück alles riskieren…



"The Tiger's Fight" von Denisse Quintero

Nach einem Jahr der Dürre bereiten sich die Freunde Nicolas und Pablo auf ''The Tiger's Fight'' vor, ein vorkoloniales Ritual der Männer des Dorfes, das Regen und eine gute Ernte bringen soll. Hierbei werden traditionell einige der ''Tiger'' den Mädchen des Dorfes Blumen als Zeichen Ihrer Liebe überreichen. Auch Nicolas hat in diesem Jahr Blumen – aber nicht für eines der Mädchen…

"The Daytime Doorman" von Fábio Leal

Nachdem die Blicke beim täglichen ''Guten Morgen'' immer länger aneinander haften bleiben, weiß Marcelo, dass es an der Zeit ist, mit Mircio, dem Portier seines Hauses, den nächsten Schritt zu wagen. Zwei Männerkörper treffen hier genauso heftig aufeinander wie zwei völlig unterschiedliche Welten…



"Die Hochzeitspolizei" von Rogier Hardeman

Der Film dreht sich rund um den Russen Mikail Schtscherbakow, der glücklich verpartnert mit einem Deutschen in Berlin lebt. Mikail ist überzeugt, hier nun endlich in Sicherheit und Frieden sein schwules Leben leben zu können – bis Hauptkommissar Böhnenkamp vor der Tür steht und ihm eine ''Scheinehe'' unterstellt. Es gebe Zeugen dafür, dass Mikail eine Geliebte hat, eine Frau, und er die schwule Beziehung also nur vortäuscht, um sich ein Aufenthaltsrecht zu erschleichen. Als Mikail allmählich versteht, was ihm zu Unrecht vorgeworfen wird, läuft er zu neuer Form auf. Und Böhnenkamp muss erkennen: Nicht immer sind die Dinge wie sie scheinen.



"The Good Friend" von Erick Salas Kirchhausen

Als Marcos seinem besten Freund Esteban gesteht, dass sich die Beziehung zu seiner Freundin auf dem absteigenden Ast befindet, eröffnen sich beiden plötzlich ganz neue Möglichkeiten. In der kommenden Nacht sollen die Grenzen zwischen Männerfreundschaft und purer Leidenschaft endgültig fallen…



Lieb mich! Gay Shorts Volume 6. Kurzfilmsammlung. Deutschland, Mexiko, Brasilien 2017. Regie: Rodrigo Álvarez Flores, Denisse Quintero, Fábio Leal, Rogier Hardeman, Erick Salas Kirchhausen. Darsteller: Edward Coward, Giancarlo Ruiz, Eduardo Gómez, Juan Pablo Muro, Hoze Meléndez, Jose Pescina, Brenda Castillo, Daniel Rivera, Myriam Bravo, Carlos Eduardo Ferraz, Fábio Leal, Edilson Silva, Marc Ben Puch, Gloria Viagra, Peter Beck, Frank Christian Marx, Óscar Meza, Sebastián Rubi. Gesamtlaufzeit: 90 Minuten. Sprache: deutsche, spanische bzw. portugiesische Originalfassung. Untertitel: Deutsch und Englisch (optional). FSK 16. Pro-Fun Media