Mit Postkarten wie dieser sollen Zeitzeuginnen gefunden werden

Lesbischen Müttern wurden bis in die Achtzigerjahre des letzten Jahrhunderts von deutschen Gerichten ihre Kinder entzogen. Um ihre Geschichte besser aufzuarbeiten, sind das Frauenzentrum Mainz und QueerNet Rheinland-Pfalz e.V. in Zusammenarbeit mit dem rheinland-pfälzischen Familien- und Frauenministerium und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH) auf der Suche nach Zeitzeuginnen. Die Aktion soll Erinnerungen und Beweise zusammentragen.



So sollen unter anderem folgende Fragen beantwortet werden: Wie viele Mütter waren betroffen? Wie liefen die Gerichtsverfahren ab? Wie erging es den Müttern und den Kindern? Gesucht werden Antworten und Dokumente wie Akten, Briefe und Fotos.



Federführend in der Studie ist das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, das mehr über die Diskriminierung und Verfolgung weiblicher Homosexualität im 1946 gegründeten Bundesland Rheinland-Pfalz erfahren will. Bereits im Januar hatte eine deutschlandweit bislang einmalige Studie des Instituts festgestellt, dass das Bundesland jahrzehntelang viel Schuld bei der Verfolgung schwuler Männer auf sich geladen habe (queer.de berichtete).

Frauenministerin: Gesellschaft ist verfolgten Frauen Anerkennung schuldig



Anne Spiegel ist seit Frühjahr 2016 Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz

Landesfrauenministerin Anne Spiegel (Grüne) ermutigt Zeitzeuginnen, ihr Wissen zur Verfügung zu stellen: "Wir wollen die Nachkriegszeit, in der lesbischen Frauen viel Leid und Unrecht geschah, erstmalig in der Bundesrepublik für unser Land Rheinland-Pfalz wissenschaftlich aufarbeiten. So kommt diesen Frauen eine späte Anerkennung und Rehabilitation zu, die die Gesellschaft ihnen bis heute schuldig ist."



Historikerin Dr. Kirsten Plötz erklärte, dass lesbische geschiedene Mütter beispielsweise Gefahr liefen, Unterhaltsansprüche und das Sorgerecht für ihre Kinder zu verlieren. "Manche Mutter verbarg deswegen auch ihre Lebensgefährtin", so Plötz.



Jörg Litwinschuh, Geschäftsführender Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, begrüßte den Einsatz der rot-gelb-grünen Landesregierung: "Die vom Land Rheinland-Pfalz geförderte Studie holt erstmals ins öffentliche Bewusstsein, wie unsichtbar und tabuisiert gleichgeschlechtliche Liebe im Rheinland-Pfalz der ersten zwei bis drei Nachkriegsjahrzehnte war", so Litwinschuh. "Wir unterstützen nun die Suche nach lesbischen Müttern, die bereit sind, über das damals Erlebte zu sprechen. Dabei erhoffen wir uns gleichfalls Erkenntnisse, ob auch anderen LSBTTIQ-Personen ihre Kinder weggenommen wurden." (cw)