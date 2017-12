Röschen Sitzung 2018: "Picknick am Po"

Die Röschen Sitzung ist seit 2005 eine Institution im queeren Kalender der Domstadt (Bild: vvg-Köln)



Röschen Sitzung im Kulturbunke

Wie passen italienisches Temperament und rheinländischer Humor, Pizza und "Himmel un Äd" oder Chianti und Kölsch zusammen? Laut den Organisatoren der alljährlichen Kölner Kultveranstaltung Röschen Sitzung sehr gut. Schließlich ist Köln von jeher eine Römerstadt – und der rosa Karneval ist bereit, diese Tradition zu ehren. Daher stehen die Sitzungen der queeren Karnevalisten im Jahr 2018 unter dem Motto "Röschen Al Dente – Picknick am Po".



Die Veranstalter versprechen, dass in der Show alles zum Thema Italien dabei sei, von Adria bis Zuppa Romana. Außerdem würden Ätna und Vesuv ausreichend Platz für die Weltpolitik und ihren Tanz auf dem Vulkan bieten. Auch dieses Mal schreitet die Röschen Sitzung auf der schmalen Via Appia zwischen Kunst, Kitsch und Klischee, und das wie immer mit viel Spaß und Amore. Und auch die Heteros sind wie immer "benvenuto" – die Veranstaltung wirbt nämlich schon seit Jahren mit dem Slogan "100 Prozent heterofriendly".





Die Röschen Sitzung ist inzwischen eine Kölsche Institution: Seit 2005 ist sie fester Bestandteil des Karnevals in der Domstadt. Mit dabei sind wieder Sänger Stephan Runge und "Lindenstraßen"-Legende Claus Vinçon. Außerdem werden die Röschen-Mitglieder Matthias Brandebusemeyer, Rainer Breuer, Stephan Isermann, Nina Moers, George Le Bonsai, Ela Querfeld, Marion Radtke, Manuel Rittich und Dada Stievermann für Stimmung sorgen. Als Gäste haben sich die Band Abends mit Beleuchtung, Swanee Feels, die legendären Rosa Funken, Burning Feet, die Pink Poms und die Bochemer Prümmchen angekündigt.



Insgesamt gibt es zwischen dem 19. Januar und dem 10. Februar 2018 acht Sitzungstermine. Eintrittskarten sind bereits online erhältlich. Sie gehen in der Regel weg wie warme Pizza; wer also noch eine Eintrittskarte ergattern will, sollte sich sputen.

Infos zur Show



Röschen Sitzung 2018: "RÖSCHEN AL DENTE – Picknick am Po". Termine: 19., 20., 26. und 27. Januar, 2., 3., 9. und 10. Februar 2018. Ticketpreis je 32 Euro zzgl. VVK-Gebühr, freie Platzwahl. Beginn: 20.30 Uhr, Einlass in den Saal: 19.30 Uhr, Einlass an die Theke: ca. 18.30 Uhr.



Veranstaltungsort: Kulturbunker Köln, Berliner Str. 20, 51063 Köln-Mülheim. Anfahrt mit ÖPNV: U-Bahn Linie 4 bis Von-Sparr-Straße, S-Bahnen S 6, S 11 bis Bahnhof Mülheim, dann mit dem Bus Linie 152 bis Von-Sparr-Straße.