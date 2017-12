Verfolgte Heteros

Jude (Briana Evigan) ist eine beliebte und erfolgreiche Quarterback-Spielerin im Footballteam ihrer Universität in einer beschaulichen amerikanischen Kleinstadt. Sie lebt glücklich mit ihrer Freundin zusammen, die Homecoming-Queen werden möchte. Ein typisch amerikanisches Idyll.



"Love is Love? – Wenn deine Liebe verboten ist" ist am 8. Dezember 2017 auf DVD erschienen

Das Drama beginnt, als Jude den jungen Sport-Journalisten Ryan (Tyler Blackburn) kennen und lieben lernt. Ihre verbotene Beziehung zu einem Menschen des anderen Geschlechts setzt eine Reihe dramatischer Ereignisse in Gang, die alles verändern werden.



Der jetzt bei EuroVideo Medien auf DVD, als Stream und zum Download erschienende Film "Love is Love?" stellt die Normen der Gesellschaft auf den Kopf und zeigt eine Welt, in der heterosexuelle Liebe in einem homosexuellen Alltag ein absolutes Tabu ist. Die Betroffenen werden Opfer von Mobbing und Gewalt.



In dem Drama zeigt Regisseurin Kim Rocco Shields auf drastische Weise, welchen Preis Menschen zahlen müssen, um lieben zu dürfen. Ihr Film basiert auf dem Kurzfilm "Love is all you need?", der mit über 50 Millionen Aufrufen zu einem viralen Hit wurde. Eine kreative und gelungene Auseinandersetzung mit Bullying, Vorurteilen und Menschenrechten! (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zu "Love is Love? – Wenn deine Liebe verboten ist"

Infos zum Film



Love is Love? – Wenn deine Liebe verboten ist. Originaltitel: Love Is All You Need?. Drama. USA 2016. Regie: Kim Rocco Shields. Darsteller: Briana Evigan, Tyler Blackburn, Kyla Kenedy. Laufzeit: ca. 116 min. Sprachen: deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Englisch (optional). FSK 16. EuroVideo Medien GmbH