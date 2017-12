Sigmar Gabriel: SPD zu stolz auf die Ehe für alle

Heute, 08:50h, noch kein Kommentar

Der Bundesaußenminister und ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel wirft seiner Partei vor, im Hinblick auf die Kernwählerschaft der Arbeiter falsche Schwerpunkte gesetzt zu haben. Zu oft hätten sich die Sozialdemokraten "in postmodernen Debatten wohlgefühlt", schreibt der 58-Jährige in einem Gastbeitrag für den "Spiegel" unter der Überschrift "Sehnsucht nach Heimat. Wie die SPD auf den Rechtspopulismus reagieren muss".



"Die Ehe für alle haben wir in Deutschland fast zum größten sozialdemokratischen Erfolg der letzten Legislaturperiode gemacht und nicht genauso emphatisch die auch von uns durchgesetzten Mindestlöhne, Rentenerhöhungen oder die Sicherung Tausender fair bezahlter Arbeitsplätze bei einer der großen Einzelhandelsketten", heißt es in Gabriels Artikel. "Ein Blick auf die Entwicklung der Demokraten in den USA zeigt, wie gefährlich diese Konzentration auf die Themen der Postmoderne sein kann. Wer die Arbeiter des Rust Belt verliert, dem werden die Hipster in Kalifornien auch nicht mehr helfen."

Mehr Politik für den "besorgten Bürger"

Der Außenminister räumte selbst ein, seine Aussagen seien "holzschnittartig und provokativ". Er wisse auch, wie wichtig gleiche Rechte "für jedwede Art von Lebensentwürfen" seien. "Und trotzdem müssen wir uns in den sozialdemokratischen und progressiven Bewegungen fragen, ob wir kulturell noch nah genug an den Teilen unserer Gesellschaft dran sind, die mit diesem Schlachtruf der Postmoderne 'Anything goes' nicht einverstanden sind. Die sich unwohl, oft nicht mehr heimisch und manchmal auch gefährdet sehen. Seiner Partei riet Gabriel: "Bei uns gibt es oftmals zu viel Grünes und Liberales und zu wenig Rotes."



Als SPD-Vorsitzender von November 2009 und März 2017 hatte Sigmar Gabriel LGBTI-Rechte fast komplett ignoriert. Schon 2015 warnte er auf einem Parteitag davor, dass eine Politik für Minderheiten keine Mehrheit ergebe (queer.de berichtete). Erst sein Nachfolger Martin Schulz setzte – nachdem Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel die Ehe für alle zur Gewissensfrage erklärte – die freie Abstimmung über die Gleichstellung homosexueller Paare im Bundestag durch. (cw)