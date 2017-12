Trump-Regierung verbietet Behörde Begriff "Transgender"

Der Sitz der Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia (Bild: James Gathany, CDC / wikipedia

Die amerikanische Regierung hat laut einem Bericht der "Washington Post" den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) untersagt, unter anderem in Budgetanträgen mehrere Begriffe zu verwenden – darunter "Transgender", das in den USA oft als ein Oberbegriff für Transsexuelle und transidente Menschen benutzt wird.



Die Gesundheitsbehörde darf zudem nicht "Fötus", "Vielfalt" ("Diversity") und "vulnerable" verwenden – bei letzterem Begriff ist unklar, ob damit körperlich oder seelisch oder sozial verwundbar gemeint ist. Bizarr ist auch das Verbot für die Formulierungen "Anrecht" ("Entitlement") sowie "auf wissenschaftlicher Grundlage" und "auf der Grundlage von Beweisen" (science-/evidence-based).



Die "Post" berichtet, mehrere CDC-Mitarbeiter hätten ihr gegenüber die Existenz der Verbotsliste bestätigt. Sie seien am Donnerstag bei einem Treffen über die Verbote informiert worden. Während sich unter Mitarbeitern Unmut breit gemacht habe, sei keine Erklärung für die Verbote geboten worden.

Schlüssel-Behörde im Kampf gegen HIV

Die CDC mit Sitz in Atlanta sind dem Gesundheitsministerium unterstellt. Die weltweit tätige Behörde mit Unterorganisationen kommt auf mehr als 12.000 Mitarbeiter und ein jährliches Budget von umgerechnet etwa sechs Milliarden Euro. Weltweit bekannt sind die CDC als Bekämpfer von ansteckenden Krankheiten, zu den Aufgaben gehört aber auch die Nahrungsmittelsicherheit und die Bekämpfung von Krebs und Herzerkrankungen.



Zu den Schwerpunkten der CDC gehört der Kampf gegen Aids. So kümmert sich das angeschlossene "National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention" derzeit etwa um die HIV-Bekämpfung unter Transgendern.



Anfang der 80er kam den CDC eine Schlüsselrolle in der beginnenden Aids-Krise zu. Im (später verfilmten) Buch "Und das Leben geht weiter" ("And the band played on") hat der Journalist Randy Shilts einst festgehalten, wie die Krise durch das Desinteresse und bewusste Totschweigen durch die Reagan-Regierung verschlimmert wurde. Den CDC wurden anfänglich zur Erforschung der Übertragungswege und später für Gegenmaßnahmen jahrelang kaum Mittel genehmigt.

Republikanische Rückabwicklung fortschrittlicher LGBTI-Politik

Unklar ist, auf wen die CDC-Sprechverbote zurückgehen. Das Gesundheitsministerium wird gerade provisorisch durch Beamte geführt, nachdem Gesundheitsminister Tom Price Ende September wegen privater Nutzung von Dienstflugzeugen zurücktrat. Der Republikaner galt als erbitterter Gegner von LGBTI-Rechten (queer.de berichtete).



Auch in anderen Bereichen hatte sich die Trump-Regierung in den letzten Monaten gegen die fortschrittliche LGBTI-Regierung von Vorgänger Barack Obama gestellt. So kämpft das Justizministerium unter Homo-Hasser Jeff Sessions für "Religionsfreiheit", während es (u.a. religiös begründete) Diskriminierung gegen Homo- und Transsexuelle nicht mehr zu seinen nationalen Einsatzaufgaben zählen will (queer.de berichtete). Bereits im Februar wurde ein Dekret Obamas aufgehoben, mit dem transsexuelle Schüler mit Hilfe des Justizministeriums ihre Rechte durchsetzen sollten (queer.de berichtete).



Präsident Trump hatte zudem selbst per Dekret ein Verbot von Trans-Personen in Militär erlassen (und damit ebenfalls ein Dekret Obamas aufgehoben). Zuletzt hatten zwei Bundesgerichte die Anordnung des Präsidenten bis zu Entscheidungen in Hauptverfahren allerdings aufgehoben, weil dort mit der Niederlage der Regierung zu rechnen sei (queer.de berichtete). (nb)