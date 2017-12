Erste deutsche Webserie über trans* Jugendliche

17. Dezember 2017, 17:33h, 11 Kommentare

Sebastian, Marc, Lucas, Philipp, Dominik und Johanna – so heißen die Hauptdarsteller von "Genders*", der ersten deutschen Webserie rund um das Thema Trans* und geschlechtliche Vielfalt.



In fünf Folgen erzählt die Serie typische Geschichten auf dem Weg von trans* Jugendlichen in Deutschland: die Suche nach der eigenen geschlechtlichen Identität, das Coming-out bei den Eltern, die Nichtakzeptanz und das Misgendern (dem falsch Geschlecht zugeordnet zu werden) im Alltag, der Herausforderung der Partnersuche und das Coming-out als trans* in Beziehungen. Aber auch Triggerthemen wie selbstverletzendes Verhalten oder übergriffige Sprache in Dating-Apps spart die Serie nicht aus.



Trotz dieser oft negativ besetzten Themen soll die Serie Mut machen. "Die Botschaft lautet: Es ist okay, zu sein, wie man ist. Es ist okay, anders zu sein. Es ist okay, sich nicht sicher zu sein, wer man ist", sagt Moritz. Er hatte gemeinsam mit Sam die Idee zur Serie, von der die ersten vier jeweils rund zehn Minuten langen Folgen bereits auf Youtube zu sehen sind.

Die Sehnsucht nach Sichtbarkeit ist groß

"Wir fanden, dass noch nicht genug Trans*-Themen in den Medien vorkommen und es vor allem an Geschichten fehlt, die trans* Menschen über sich selbst erzählen", sagt Samuel Krebber. Das soll "Genders*" ändern. Die Serie kommt aus der Community selbst und erzählt Begebenheiten, die sich in vielen Biografien trans* Jugendlicher wiederfinden.



"Genders*" soll anderen trans* Jugendlichen Mut machen (Bild: queerblick)

Zudem war es den jungen Machern der Serie wichtig, dass alle trans* Charaktere auch von trans* Personen selbst gespielt werden. Damit setzen sie einen Gegenpunkt zu anderen Filmen, in denen Trans*-Rollen oft mit cis-geschlechtlichen Darstellern besetzt sind. Sie erhoffen sie sich dadurch mehr Echtheit und Identifikation mit den Rollen. Diese entsteht auch dadurch, dass die "Genders*"-Darsteller in kurzen Videoporträts einen Einblick in ihr Leben gewähren.



Das Unwissen über Trans*-Themen ist noch groß



"'Genders*' richtet sich an andere trans* Personen selbst, die sich hoffentlich darin wiedererkennen können, aber auch Menschen, die nicht trans* sind und dadurch ein wenig aufgeklärt werden können", sagt Sam. Dieser Anspruch galt auch für das Team von Jugendlichen, welches die Serie über mehrere Monate realisiert hat.



Trans* und cis Jugendliche arbeiteten in ihm im LGBTI-Jugendzentrum "anyway" in Köln zusammen und lernten voneinander – etwa was das Vokabular betrifft. "FtM", "MtF", "Binder", "Misgendern", "Packer", "Mastek", "Passing", "stealth" sind einige trans*-spezifische Worte, die nicht nur im Entstehungsprozess der Serie bei einigen Fragen hinterließen. "Ich habe viel über das Thema gelernt, weil ich vorher keine Menschen persönlich kannte, die trans*, inter oder non-binary sind. Das war für mich sehr spannend und schön, diese Menschen kennenzulernen", sagt Henning aus dem Team. (cw/pm)

Direktlink | Folge 1

Direktlink | Folge 2

Direktlink | Folge 3

Direktlink | Folge 4

Spendenaufruf



Das Serienprojekt "Genders*" wurde von der Aktion Mensch finanziell unterstützt, sodass die meisten Kosten gedeckt werden konnten – bis auf 1.850 Euro noch offene Produktionskosten. Der Verein queerblick e.V. freut sich deshalb über Spenden:

queerblick e.V.

IBAN: DE70830654080004022734

BIC: GENODEF1SLR

VR Alternburger Land/ Skatbank