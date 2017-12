LSVD unterstützt "Stop Extremism"

(Bild: LSVD Berlin-Brandenburg)

Der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg hat am Dienstag zur Unterstützung der europäischen Bürgerinitiative "Stop Extremism" aufgerufen. Die unter anderem von Seyran Ateş ins Leben gerufene Kampagne wendet sich gegen jede Form von Extremismus, egal ob er von Rechtsextremen, Linksextremen oder Islamisten ausgeht. Unter www.stopextremism.eu sollen in den kommenden Monaten eine Million Unterschriften gesammelt werden.



Ziele der Bürgerinitiative sind ein Maßnahmenpaket gegen Terror sowie der Einsatz für den Schutz von Minderheiten und ein friedliches Miteinander. Das Netzwerk will mit verschiedenen Formen des Aktivismus, etwa Aktionen in sozialen Netzwerken, dem Extremismus entgegentreten.

Direktlink | Die europäische Bürgerinitiative "Stop Extremism" stellt ihr Projekt in einem knapp dreiminütigen Video vor

Zahlreiche prominente Personen unterstützen die Initiative, darunter Schauspielerin Jasmin Tabatabai, der schwule Imam Ludovic Mohamed-Zahed, Rabbinerin Gesa Ederberg sowie Silke Radosh-Hinder, die stellvertretende Superintendentin im Evangelischen Kirchenkreis Berlin-Stadtmitte. Auch das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) begrüßt die Initiative.



"Extremismus ist eine Bedrohung für das friedliche Miteinander und die Vielfalt in unserer Gesellschaft. Gewalt, Hetze gegen Menschen und Sachbeschädigungen sind keine legitimen Mittel der politischen Auseinandersetzung und dürfen nicht gleichgültig hingenommen werden", erklärte LSVD-Landesgeschäftsführer Jörg Steinert. (cw)