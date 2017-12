Hape Kerkeling hat "so richtig" geheiratet

Der auf seine Privatsphäre bedachte Entertainer Hans-Peter Kerkeling hat geheiratet. Das gibt der 53-Jährige in der am Donnerstag erscheinenden neuen Ausgabe der Illustrierten "Gala" bekannt, für die er als Kolumnist arbeitet.



Am 10. Dezember 2016 hatte sich Kerkeling mit seinem Lebensgefährten, mit dem er bereits seit mehreren Jahren liiert sein soll, verpartnert (queer.de berichtete). Der "Gala" verriet der Komiker nun, er habe nach der am 1. Oktober in Deutschland vollzogenen Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben seine Partnerschaft nun "vom Standesamt upgraden lassen" und "so richtig" geheiratet. Damit sei jetzt Schluss mit der "halbgaren Ehe", wie der Neu-Ehemann die eingetragene Lebenspartnerschaft bezeichnete.



Kerkeling, der im Dezember 1991 in einen legendären Ausgabe der RTL-Sendung "Der heiße Stuhl" von Schwulenaktivist Rosa von Praunheim geoutet worden war, galt bis vor kurzem nicht als Anhänger von Partnerschaftsschwüren. "Solche Dinge, die der Staat oder die Kirche regelt, sind für mich nicht bedeutsam", sagte er 2008 in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". Damals war Kerkeling noch mit seinem Co-Autor Angelo Colagrossi zusammen, den er im Alter von 18 Jahren kennenlernte. Die Beziehung ging im Frühjahr 2011 nach 28 Jahren offiziell zu Bruch (queer.de berichtete).

Der in Recklinghausen aufgewachsene und in Bonn lebende Komiker hatte sich 2014 aus dem Fernsehgeschäft zurückgezogen, nachdem er über ein Vierteljahrhundert die deutsche Comedyszene mitbestimmte. Seine TV-Karriere hatte er 1989 mit dem Comedy-Format "Total normal" begonnen. Kultstatus erreichte die Sendung vom 25. April 1991, als es ihm gelang, verkleidet als Königin Beatrix und vor laufender Kamera in einem Wagen im Schloss Bellevue vorzufahren – vor dem Eintreffen der echten Königin.



Im vergangenen Jahr sorgte Kerkeling für Schlagzeilen, als er von der CDU Nordrhein-Westfalen als Wahlmann für die Präsidentenwahl ausgewählt wurde (queer.de berichtete). Wenige Monate später gab er dann den Christdemokraten den Rat, doch endlich der Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Eherecht nicht mehr im Weg zu stehen (queer.de berichtete). Bis zum Bundestagsbeschluss, die Ehe zu öffnen, dauerte es dann noch knapp drei Monate. (dk)