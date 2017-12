Gestern, 04:01h, noch kein Kommentar





Das schwule Kommunikations- und Kulturzentrum München – Sub e.V. sucht



eine/n Sozialpädagog/in (m/w)

in Teilzeit 30-35 Stunden



für die Asylsozialarbeit mit geflüchteten schwulen, bisexuellen oder Trans*Männern. Die Stelle ist zum 01.02.2018 zu besetzen.



Aufgabenschwerpunkte sind dabei:

● Individuelle soziale Beratung und Betreuung unserer Klienten

● Anträge für Einzelfallhilfen oder Stiftungsmittel, Dokumentation der Mittelverwendung

● Unterstützung bei Arbeitserlaubnis, Jobsuche und Ausbildungsfragen

● Psychosoziale Hilfestellung in Krisensituationen mit Multiproblemlagen

● HIV-Prävention, Fragen und Konflikte zu sexueller Identität

● Pflege und Erweiterung des Kooperations-Netzwerks

● Vertretung der Thematik auf Fortbildungen und in Gremien

● Leitung einer Gruppe von ehrenamtlichen Helfern



Was Sie mitbringen sollten:

● Studium der Sozialpädagogik, Sozialen Arbeit oder vergleichbarer Abschluss

● Mehrjährige Erfahrung in der sozialen Arbeit mit Geflüchteten

● Sprach- und Kulturkenntnisse bzgl. Hauptherkunftsländer

● Kompetenz in der psychosozialen Arbeit mit schwulen Männern

● Organisationsgeschick, Teamfähigkeit und eine verantwortungsbewusste Arbeitsweise



Wir bieten:

● Eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit

● Handlungsspielraum im Rahmen des Projektes

● Verwirklichung von eigenen Ideen in Kooperation mit dem Team

● Bezahlung nach TVöD



Bitte richten Sie ihre Bewerbung an:

Kai.Kundrath@subonline.org