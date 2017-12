Berlin: Gratis-PrEP für schwule Geringverdiener

Als erstes deutsches Bundesland will Berlin die sogenannte Pille zum Schutz vor Aids kostenlos an Geringverdiener abgeben. Die Gelder dafür wurden bereits im Doppelhaushalt 2018/2019 eingeplant, der am 14. Dezember vom Abgeordnetenhaus beschlossen wurde. Zusammen mit weiteren Projekten zur HIV-Prävention stehen in den kommenden beiden Jahren insgesamt 2,1 Millionen Euro zur Verfügung.



Wie die Abgabe der Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) genau ablaufen soll, ist noch unklar. Bis zum 31. März soll der rot-rot-grüne Senat dem zuständigen Hauptausschuss ein Konzept vorlegen. Der Abgeordnete Carsten Schatz (Linke) hatte eine Kopplung an den "berlinpass" vorgeschlagen, mit dem Hartz-IV-Empfänger oder Asylbewerber verschiedene Ermäßigungen in der Stadt erhalten. Die kostenlose Abgabe der PrEP soll zudem von einer wissenschaftlichen Studie begleitet werden.



Die Deutsche Aids-Hilfe empfiehlt diese Safer-Sex-Methode nur schwulen Männern, die ein "besonders hohes HIV-Risiko" haben. Gemeint sind etwa Männer, die häufig Sex haben oder denen es schwerfällt, Kondome zu verwenden. In den vergangenen Monaten sind die Pillen deutlich günstiger geworden. Wer sie sich mit Rezept in der Apotheke holt, muss dafür aber immer noch mindestens 50 Euro im Monat bezahlen (queer.de berichtete).

Grüne loben sich für "queerpolitische Pionierarbeit"

Der rot-rot-grüne Doppelhaushalt 2018/2019 für Berlin sieht zahlreiche weitere Maßnahmen für LGBTI vor, etwa eine Verdoppelung der Mittel für die "Initiative Sexuelle Vielfalt". Eingerichtet und finanziert werden darüber hinaus das Queere Jugendzentrum, die Fachstelle QueerLeben für Trans*Inter*Beratung und eine Fachstelle Queere Bildung.



Im kommenden Jahr will der Senat außerdem erstmals einen "Preis für lesbische Sichtbarkeit" verleihen. Mit dem neuen Haushalt wird ebenfalls zum ersten Mal das Opferhilfeangebot "L-Support" für gewaltbetroffene lesbische, bisexuelle und queere Frauen gefördert.



"Viele LSBTIQ*-Projekte können mit dem Doppelhaushalt endlich bedarfsgerecht ausgebaut und verstärkt werden", erklärten die beiden Grünen-Abgeordneten Anja Kofbinger und Sebastian Walter gegenüber queer.de. Berlin leiste mit den beschlossenen Projekten "queerpolitische Pionierarbeit". (cw)