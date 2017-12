Zwei schwule Männer in Berlin-Neukölln angegriffen

Udo / flickr) Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 15.30 Uhr in der Sonnenallee (Bild:



Nach einer gefährlichen Körperverletzung mit homophoben Hintergrund im Berliner Bezirk Neukölln hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.



Zwei Männer, 23 und 28 Jahre alt, meldeten sich laut Polizeibericht am Freitagnachmittag auf einer Wache und gaben an, dass sie gegen 15.30 Uhr in der Sonnenallee in Richtung Hermannplatz unterwegs waren, als sechs Männer an die beiden herantraten und den Älteren fragten, warum er Ohrringe trage und ob er schwul sei. Der Angesprochene entgegnete daraufhin, dass es egal wäre, ob er homosexuell sei.

Ein Opfer wurde auch mit einer Obstkiste beworfen

Daraufhin sollen zwei Personen aus der sechsköpfigen Gruppe die beiden Männer angegriffen haben. Dabei wurde der 23-Jährige offenbar auch mit einer leeren Obstkiste beworfen. Sein Begleiter erlitt leichte Kopfverletzungen und er selbst Kopf-, Arm- und Beinverletzungen. Die Attackierten gaben an, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung angegriffen worden zu sein.



Nach dem Angriff waren die beiden Männer zum nahe gelegenen Polizeiabschnitt geflüchtet. Eine sofortige Suche nach den mutmaßlichen Tätern verlief ohne Erfolg. Eine Beschreibung der Angreifer wurde von der Polizei nicht veröffentlicht.



Anders als in anderen deutschen Städten werden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in Berlins täglichem Polizeibericht publik gemacht. Die Staatsanwaltschaft besitzt eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw)