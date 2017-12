Wettlauf gegen Homophobie

Der 16-jährige Tim ist ein Chemie-Genie und ein fantastischer Läufer. Doch seit dem frühen Tod seiner Mutter hat er sich in ein Schneckenhaus zurückgezogen und lässt die Hänseleien seines brutalen Mitschülers Jeff und dessen Gang fast ohne Gegenwehr über sich ergehen. Noch übler setzen die anderen nur Francis zu, Tims bestem Freund, der sich gerade als schwul geoutet hat.



Die Edition Salzgeber hat "01:54" in der französischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln veröffentlicht

Ein schrecklicher Vorfall, für den sich Tim die Mitschuld gibt, rüttelt ihn auf. Er fängt wieder mit dem Laufen an, vor allem um Jeff eins auszuwischen und ihm den Startplatz über die 800 Meter bei den nationalen Wettkämpfen wegzunehmen. Für die Qualifikation muss Tim die Strecke in 1:54 Minuten laufen. Doch Jeff ist jedes Mittel Recht, um seinen Intimfeind auf Distanz zu halten, auch wenn es noch so grausam ist…



Regisseur Yan England, der für seinen Kurzfilm "Henry" (2013) für den Oscar nominiert war, steigert in seinem vielschichtigen High-School-Drama "01:54" die Spannung immer weiter, bis sie im überraschenden Finale des Films schier zu bersten scheint. In der Rolle des introvertierten Tim, der noch auf der Suche nach seiner sexuellen Identität ist, glänzt Antoine Olivier Pilon, Xavier Dolans furioser Hauptdarsteller aus "Mommy" (2014). In Kanada löste "01:54" eine breite öffentliche Diskussion über Cybermobbing und Homophobie an Schulen aus. (cw/pm)

Infos zum Film



01:54. Drama. Kanada 2017. Regie: Yan England. Darsteller: Lou-Pascal Trembla, Antoine Olivier Pilon, Sophie Nélisse. Laufzeit: 106 Minuten. Sprache: französische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Edition Salzgeber