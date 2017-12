Schwules Museum* ruft 2018 zum "Jahr der Frau_en" aus

2018 startet im Berliner Schwulen Museum* das "Jahr der Frau_en" als queer-feministische Intervention, die über zwölf Monate verteilt ist. Gefördert wird die Neuausrichtung von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa.



In den Räumlichkeiten des Museums soll in Ausstellungen, Workshops, Vorträgen, Filmreihen und Aktionen die Feminismus-Frage neu aufgerollt und ausdrücklich vor dem Hintergrund intersektionaler feministischer Kritik betrachtet werden. "Die Konstruktionen sozialer Ungleichheit und die Interferenzen verschiedener, konkurrierender und sich ergänzender Diskriminierungsformen aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung und unterschiedlicher Fähigkeiten werden in den Fokus gerückt", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Berliner Institution – ein Novum für die Ausstellungspraxis, wo seit der Gründung 1985 vor allem Geschichten weißer Cis-Schwuler erzählt wurden.

Veranstaltungenreihen, Filme und Diskussionen

Ein ganzes Jahr lang will das Schwule Museum* Lücken und Ausschlüsse aufspüren und in vielfältigen Projekten thematisieren. Dafür werden queere Weiblichkeiten beschrieben, wie beispielsweise in einer Rauminstallation von der Künstlerin und Medienwissenschaftlerin Claudia Reiche zur Hijra-Kultur Indiens. Außerdem gibt es Ausstellungen zu queer-feministischen Utopien und zur Geschichte des Lesbischen Aktionszentrums LAZ, das seit den Siebzigerjahren eine der wichtigen Lesbengruppen der Republik ist. Kuratorin Birgit Bosold fragt außerdem in ihrer Ausstellung danach, ob es eigentlich lesbische Kunst gibt.



Dazu gibt es Veranstaltungenreihen, Filme und Diskussionen, ein Mini-Symposium zu Ehren von Monique Wittig, einer großen lesbischen Schriftstellerin und Stichwortgeberin für die queere Theoriebildung, und die Einrichtung einer "Dyke-Bar" im Café des Museums.



Zu jedem Neumond neue feministische Filme



Eröffnet wird das "Jahr der Frau_en" von der Filmreihe "12 Monde", kuratiert von der Künstlerin Vera Hofmann. Die "12 Monde" sind eine ganzjährige Intervention: für ein Jahr wird ein Raum des Museums belegt und verwandelt sich in eine Filmlounge. Das Programm läuft zu den regulären Öffnungszeiten und wechselt zu jedem Neumond. Gezeigt wird eine Auswahl internationaler Film- und Videoarbeiten von Feministinnen und FLT*I zu den ungesehenen Geschichten, den Klassikern lesbischer Filmhistorie, den zeitgenössischen queeren Positionen und den Stimmen von Women* of Color.



Zum ersten Neumond am 17. Januar 2018 startet die Filmreihe mit fünf Filmen unter der Überschrift "Am Anfang die Mütter". Das Programm widmet sich der Beschäftigung der Filmemacherinnen* und Protagonistinnen* mit Matrilinearität und der Beziehung zu ihren Müttern. (cw/pm)