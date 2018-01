CSU wettert gegen "Gender-Ideologie" im Unterricht

Neue Forderungen aus der CSU dürften die anstehenden Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD über eine neue Regierungskoalition nicht erleichtern. So möchten die Christsozialen unter anderem eine "bürgerlich-konservative Bildungspolitik" durchsetzen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf ein internes CSU-Papier.



Die linke Bildungspolitik sei gescheitert, heißt es darin. Dabei benutzt die Partei von Horst Seehofer teilweise auch die Wortwahl von AfD und "Demo für alle": "Blinde Gleichmacherei, die Abkehr vom Leistungsgedanken, Gender-Ideologie im Unterricht, Experimente mit Gemeinschaftsschulen, 'Schreiben nach Gehör' statt ordentlicher Rechtschreibung – solche Konzepte helfen keinem, sondern schaden allen."

Das CSU-Programm warnt auch vor "Frühsexualisierung"

Überraschend kommt das Papier nicht. Bereits in dem im November 2016 verabschiedeten Grundsatzprogramm der CSU heißt es: "Eine Gesellschafts- und Bildungspolitik, die Gender-Ideologie und Frühsexualisierung folgt, lehnen wir ab" (queer.de berichtete). Auch hatte Bayerns Kultusministerium rund um den letzten Jahreswechsel geplante neue Richtlinien zur Sexualerziehung an Schulen nach einem Treffen mit der "Demo für alle" deutlich eingeschränkt, aus "Akzeptanz gegenüber sexuellen Orientierungen" wurde etwa "Toleranz und Respekt" (queer.de berichtete).



Da die Bildungspolitik in Deutschland allerdings grundsätzlich Ländersache ist, handelt es sich bei den Forderungen der bayerischen Regierungspartei in erster Linie um Muskelspiele vor den Sondierungsverhandlungen. Am 7. Januar wollen CDU, CSU und SPD in Berlin zu ersten Gesprächen zusammenkommen. Bereits am 12. Januar sollen die Sondierungen abgeschlossen sein. (cw)