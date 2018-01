Heute, 16:55h, noch kein Kommentar





Das Schwule Netzwerk NRW e.V. ist der landesweit tätige Fachverband für schwule Selbsthilfe und steht für die Vielfalt von schwul/lesbisch/trans* Projekten in den Regionen. Zu seinen Aufgaben gehören die Vernetzung örtlicher Gruppen, die Durchführung von Schulungen und Tagungen, die politische Lobbyarbeit und die Zusammenarbeit mit anderen Fachverbänden.



Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht das Schwule Netzwerk NRW zur Verstärkung seiner Geschäftsstelle und zur organisatorischen Unterstützung seiner Projekte SCHLAU NRW und der Fachstelle Queere Jugend NRW (incl. Fachbereich Queere Geflüchtete Jugendliche) eine



Assistenz – Sachbearbeitung und Verwaltung

75%-Stelle (29,89 Stunden/Woche), vorerst befristet bis 31. Dezember 2018



Schwerpunkte der Arbeit sind:

• Allgemeine Bürotätigkeiten

• Unterstützung der Verwaltung bei Buchungen, Kostenabrechnungen, Überweisungen

• Unterstützung bei der Erstellung von Verwendungsnachweisen

• Unterstützung des Geschäftsführers und der Landesfachstellen bei der Organisation und Umsetzung von Projekten, Veranstaltungen und der Öffentlichkeitsarbeit



Du bringst mit:

• Abgeschlossene Ausbildung oder vergleichbare Erfahrungen im kaufmännischen Bereich

• Erste Berufserfahrungen im Verwaltungsbereich und/oder Veranstaltungsorganisation

• Gute Kenntnisse im Finanz- und Rechnungswesen

• Gute PC- und Internetkenntnisse

• Kompetenz in lesbisch/schwul/bi/trans* Lebenszusammenhängen

• Bereitschaft zur gelegentlichen Abend- und Wochenendarbeit nach Absprache

• Kommunikations-, Kritik- und Begeisterungsfähigkeit

• Organisationstalent und Engagement



Wir bieten:

• Eine Bezahlung nach TVöD-L 8 (Stufe je nach Qualifikation)

• Einen Arbeitsplatz im Herzen von Köln

• Ein freundliches und engagiertes Team



Aussagekräftige Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen können bis zum 21. Januar 2018 ausschließlich per Mail an Markus Johannes, Landesgeschäftsführer Schwules Netzwerk NRW, unter bewerbung@schwules-netzwerk.de gesendet werden. Mögliche Bewerbungsgespräche finden Ende Januar 2018 in Köln statt.