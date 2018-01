Feuerwehr braucht sechs Stunden für Cockring-Befreiung

Dieses harmlose Stück Metall kann einen schon mal in Panik versetzen… (Bild: 2xxxx2 / wikipedia



Ipswich

Am Samstag waren in der südostenglischen Großstadt Ipswich mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr notwendig, um einen Mann aus einer misslichen Notlage zu befreien: Die Einsatzkräfte wurden kurz nach Mitternacht um 0.35 Uhr in ein städtisches Krankenhaus gerufen, um einen Cockring vom Penis eines Patienten zu entfernen. Das berichtet die Lokalzeitung "Ipswich Star".



Demnach versuchten die Feuerwehrleute zunächst rund vier Stunden lang, den Ring zu entfernen. Als sie nicht erfolgreich waren, riefen sie um 4.15 Uhr einen weiteren Einsatzwagen von einer anderen Dienststelle. Die Kollegen brachten offenbar das richtige Schneidewerkzeug – und konnten "einen großen Ring vom Penisansatz entfernen", wie die Pressestelle der Feuerwehr später mitteilte. Um 6.40 Uhr waren schließlich alle Feuerwehrleute nach getaner Arbeit wieder zurück auf ihrer Wache.

Londoner Feuerwehr warnte vor Cockringen

Derartige Einsätze kommen häufiger vor, als so mancher denkt. Deshalb veröffentlichte die Londoner Feuerwehr vor gut zwei Jahren das Comedy-Video "Penis Ring Wars" im Stil von "Krieg der Sterne", in dem sie die männliche Bevölkerung vor den Gefahren der Penisringe warnte (queer.de berichtete).

Direktlink | Das mehr oder minder lustige Video der Londoner Feuerwehr

Immer wieder müssen auch Feuerwehrleute in Deutschland ausrücken, um Penisringe zu entfernen. Ein besonders krasser Fall ereignete sich 2016 in München: Damals wurden die Einsatzkräfte zu einem Krankenhaus gerufen, um einem Mann zu helfen, der 13 (!) Penisringe aus Edelstahl und Stahl über sein Gemächt geschoben hatte und nicht mehr entfernen konnte (queer.de berichtete). Ein solcher Einsatz kann übrigens auch finanziell belastend sein: Nach getaner Arbeit stellte die Münchner Feuerwehr dem Betroffenen rund 700 Euro in Rechnung, weil der Mann "grob fahrlässig" gehandelt habe (queer.de berichtete).



Insbesondere Cockring-Neulingen wird wegen der Verletzungsgefahr empfohlen, zunächst zu Modellen aus Gummi oder Leder zu greifen. Besonders Druckknöpfe, die auch bei einem geschwollenen Zustand des Gemächts zu öffnen sind, können Arbeitsstunden der Feuerwehr einsparen (hier weitere Tipps gegen Sexunfälle). (cw)