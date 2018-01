Nach dem "Upgrade" ihrer eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Lehrerin Valérie Vauzanges am 30. Oktober zu einer Ehe hat die amtierende Bundesumweltministerin Barbara Hendricks "unglaublich viele Gratulationen" erhalten. Dies erzählte die SPD-Politikerin in einem am Mittwoch in der "Main-Post" veröffentlichten dpa-Interview.



"Die Sparkasse hat geschrieben, die Krankenkasse hat geschrieben, die katholischen Frauen des Bistums Münster haben geschrieben. Auch im Kabinett haben mir viele gratuliert", sagte Hendricks. "Die Kanzlerin hat mich persönlich beglückwünscht, als wir uns am Tag nach der Hochzeit beim Reformationsjubiläum in Wittenberg getroffen haben."

Die Ehe für alle als "positive Überraschung"

Die Öffnung der Ehe im vergangenen Jahr nannte die Umweltministerin eine "positive Überraschung". Auslöserin sei Angela Merkel gewesen, die Ende Juni im Talk mit "Brigitte" erklärt hatte, die Ehe für alle zur Gewissensfrage zu machen (queer.de berichtete). "Von den Äußerungen der Kanzlerin an jenem Abend waren CDU und CSU dann aber genauso überrascht wie wir", erinnerte sich Hendricks.



Sie selbst habe davon erst am nächsten Tag erfahren: "An dem Morgen gab Martin Schulz vor der versammelten Hauptstadtpresse bekannt, noch im Verlauf der Woche – es war die letzte reguläre Sitzungswoche des Parlaments vor der Bundestagswahl – die Ehe für alle im Bundestag auf die Tagesordnung bringen zu wollen."



Direkt nach dem Parlamentsbeschluss hatte die Ministerin ihrer Partnerin bei einer SPD-Feier am Brandenburger Tor einen Heiratsantrag gemacht. "Das war absolut spontan", sagte die 65-Jährige im dpa-Interview. "Nach Reden von Martin Schulz und Klaus Wowereit habe ich mir das Mikro gegriffen. Genau genommen war das noch nicht der Antrag selbst, sondern nur die öffentliche Ankündigung, meiner Partnerin einen Heiratsantrag machen zu wollen." Diese habe sich darüber "gefreut", so Hendricks.



Seit 20 Jahren ein Paar



Die Ministerin und Vauzanges sind seit rund 20 Jahren zusammen, im Oktober 2010 hatten sie sich heimlich verpartnert. Die Homosexualität der SPD-Politikerin wurde erst 2013 einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Kurz nach ihrer Ernennung zur Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hatte die "Rheinische Post" an Silvester 2013 ein Porträt über Hendricks veröffentlicht und in einem Nebensatz erwähnt, dass sie mit einer Frau zusammenlebt (queer.de berichtete).



Dieses öffentliche Coming-out sei nicht geplant gewesen, sagte die Politikerin im dpa-Interview. "Ich war einigermaßen überrascht, als Kolleginnen und Kollegen auf uns zukamen, um uns zu gratulieren. Wir hatten damals nicht damit gerechnet, dass das auf solch ein mediales Interesse stoßen würde." Mit ihrer Partnerin hätte sie in ihrer Heimatstadt Kleve schon seit vielen Jahren zusammengelebt.



Im Interview berichtete Hendricks auch, dass sie homophobe Facebook-Kommentare erhalte, diese aber ignoriere: "Es gibt leider immer einen gewissen Prozentsatz in der Bevölkerung, der nicht alle Artikel des Grundgesetzes verinnerlicht hat und die Regeln des Anstands nicht einhält. Das ist bedauerlich, aber nicht zu ändern." (cw)