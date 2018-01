Das erste neue Abo kam nach fünf Minuten

Unsere Bitte um freiwillige Unterstützung war am Dienstag gerade einmal fünf Minuten online, da wurden wir bereits per Email über das erste neue Abo informiert. Unsere Spendenkampagne hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Höchste Zeit, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.



Mehr als 350 Leser*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz folgten bis Donnerstagmittag unserem Aufruf, stockten ihr bestehendes Abo auf, schlossen ein neues Abo ab oder schickten uns einmalige Beträge via Paypal und Überweisung. Für das Jahr 2018 hochgerechnet, beläuft sich die Unterstützung bislang auf fast 22.000 Euro. Wir sind gerührt und überwältigt!



Ich habe soeben ein @queer_de-Abo abgeschlossen. Gute und fundierte journalistische Arbeit von und für #LBGTIQ muss erhalten bleiben! Schon für einen kleinen Betrag kannst Du dazu einen Beitrag leisten: https://t.co/LAufknLhe8 #Homolobby Sven Lehmann (@svenlehmann) January 3, 2018 Twitter / svenlehmann | Unterstützung kam auch aus dem Bundestag

Hier eine detaillierte Aufstellung:



Neue Abos: 170

Neue Gesamteinnahmen 2018: 12.370,46 €

Niedrigstes Abo: 5 Euro im Jahr

Höchstes Abo: 30 Euro im Monat



Abo-Aufstockungen: 14

Zusätzliche Gesamteinnahmen 2018: 1.014,50 €



Überweisungen: 46

Summe: 4.490 €

Niedrigste Überweisung: 8 €

Höchste Überweisung: 1.500 €



Paypal-Spenden: 127

Summe: 4.112,05 € (abzgl. Gebühren)

Niedrigste Spende: 2,50 €

Höchste Spende: 200 €



Die Kollegen von @queer_de brauchen 150 neue Abos, ansonsten droht ihnen die Zahlungsunfähigkeit. Bitte helft mit, dass das Magazin erhalten bleibt – die machen eine sehr gute und sehr wichtige Arbeit! #gerneRThttps://t.co/yqfHb7m7BP Queerspiegel (@queerspiegel) January 2, 2018 Twitter / queerspiegel | Kollegiale Unterstützung auch vom Queerspiegel

Die überwältigende Resonanz auf unseren Hilferuf, der uns nicht leicht gefallen ist, verschafft uns die notwendige Luft für die kommenden Monate. Sie ist darüber hinaus eine enorme Motivation für unser Team und Ansporn, nach diesem großen Vertrauensvorschuss jetzt erst recht unser Bestes zu geben.



Wir hoffen natürlich, dass auch nach dieser sehr erfreulichen Zwischenbilanz weitere Abos und Einzelzahlungen eintreffen werden. Eine drohende Zahlungsunfähigkeit ist abgewendet, doch die Qualität von queer.de steigt nicht zuletzt mit den Einnahmen aus dem freiwilligen Bezahlen. Neue Spenden ermöglichen aufwändigere Recherchen und mehr Texte freier Autor*innen.



Vielen herzlichen Dank allen alten und neuen Unterstützer*innen! (mize)



