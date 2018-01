Eine lesbische Agentin im geteilten Berlin

Heute, 03:04h, noch kein Kommentar



"Atomic Blonde" ist am 22. Dezember 2017 auf DVD, Blu-ray, Blu-ray Steelbook + 4k Ultra HD erschienen

Elite-Agentin Lorraine Broughton (Oscar-Gewinnerin Charlize Theron) ist das Kronjuwel des Auslandsgeheimdienstes MI6 und seine tödlichste Waffe. Auf geheimer Mission im Berlin des Kalten Krieges, muss sie ihr Geschick als Spitzel, ihre Sinnlichkeit und ihre schiere Brutalität in die Waagschale werfen, um gegen verräterische Elemente zu bestehen – in einer Stadt, die kurz vor dem revolutionären Umbruch einer tickenden Zeitbombe gleicht.



"Atomic Blonde" ist ein halsbrecherischer Actionthriller von Regisseur David Leitch ("John Wick"), der Broughton in ein tödliches Spiel der Spione um die Wiederbeschaffung wertvoller Geheimunterlagen verwickelt und sie zur Zielscheibe brutaler Killer macht. Dennoch findet sie Zeit für eine heiße Affäre mit ihrer französischen Kollegin Delphine Lasalle (Sofia Boutella).



Der Film ist nun auf DVD, Blu-ray, Blu-ray Steelbook + 4k Ultra HD mit jeder Menge Bonusmaterial erschienen. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Infos zum Film



Atomic Blonde. Agententhriller. USA 2017. Regie: David Leitch. Regie: Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella. Laufzeit: ca. 115 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Englisch, u.a. Extras: Unveröffentlichte Szenen, Willkommen in Berlin, Blond und bewaffnet, Meister der Spione, Anatomie einer Kampfszene, Eine Geschichte in Bewegung, Filmkommentar mit Regisseur David Leitch und Cutterin Elisabet Ronaldsdóttir. FSK 16. Verleih: Universal Pictures Germany.