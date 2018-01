Thailand: Klinik bietet Schwanz-Aufhellung an

Harald Groven / flickr) Mit Laserstrahlen kann man sich sein bestes Stück aufhellen lassen (Bild:

Eine Schönheitsklinik in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sorgt mit einer neuen Behandlungsmethode für Furore: Nach einem Bericht im nationalen Fernsehen kam es am Donnerstag in sozialen Netzwerken zu heftigen Diskussionen um eine im "Lelux Hospital" durchgeführten "Penis Whitening"-Behandlung, also eine Aufhellung der Haut am besten Stück des Mannes.



Die Hautaufhellung soll mit Laserstrahlen in insgesamt fünf Sitzungen erreicht werden. Sie kostet laut der Klinik umgerechnet 540 Euro.



"Derzeit erhalten wir viele Fragen nach dieser Behandlung", erklärte Klinikleiterin Bunthita Wattanasiri gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Viele Männer seien in der Vergangenheit in die Klinik gekommen und hätten sich erkundigt, ob man "dunkle Teile" am Penis entfernen könne. Daraufhin habe man eine Lasertherapie entwickelt. Einfach sei die Behandlung aber nicht: "Wir müssen besonders vorsichtig sein, weil es sich dabei um einen sensiblen Teil des Körpers handelt."



Die Schönheitsklinik veröffentlichte dieses Foto, das die Penis-Behandlung zeigen soll (Bild: Lelux Hospital)

Inzwischen würde die Prozedur nach Angaben der Klinik monatlich an über 100 Männern durchgeführt. Die meisten Patienten seien zwischen 22 und 44 Jahre alt und stammten aus der Schwulencommunity.

In Thailand ist sogenanntes "Whitening" von Körperteilen populär, da ein heller Teint als erstrebenswert gilt. Werbespots zur Aufhellung der Haut werden allerdings immer wieder als rassistisch kritisiert.



Das "Lelux Hospital" sorgte bereits in der Vergangenheit wegen allzu ausgefallenen Ideen zum Body-Tuning für Aufregung. So verbreitete sich im vergangenen Jahr in sozialen Netzwerken das Angebot der Klinik, Frauen mit einer "3D Vagina" auszustatten; demnach können sich Frauen ihren Genitalbereich mit Eigenfettinjektionen voluminöser gestalten, so dass dieser Bereich dreidimensionaler erscheint. Diese Prozedur kostet nach Klinikangaben umgerechnet 1.250 Euro.



Der Wunsch nach Aufhellung intimer Körperteile ist bereits in anderen Bereichen verbreitet: So gibt es bereits seit längerem die Möglichkeit, die Haut im Analbereich aufzuhellen (queer.de berichtete). (cw)