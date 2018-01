DSDS-Kandidat outet sich als trans

In der am Samstagabend gesendeten Folge der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) hat sich ein Kandidat als trans geoutet. Vor der Jury um Dieter Bohlen sang der 25-jährige Schweizer Leon Marc Weber nicht nur die Herzschmerz-Ballade "Amoi seg' ma uns wieder" von Andreas Gabalier, sondern berichtete in der Vorstellungsrunde vorab auch von seiner Transition.



"Ich hieß nicht immer Leon", erzählte Weber. "Ich kam als Frau zur Welt. Ich habe relativ früh gemerkt, dass da etwas nicht stimmt und bin jetzt seit 2012 auf meinem Weg." Seine Familie habe mit seiner Trassexualität große Probleme gehabt: "Gerade die Mutter, was auch verständlich ist. Man hat 20 Jahre lang eine Tochter und auf einmal wird die Tochter zum Mann. Aber ich habe den Schritt gemacht und habe die OPs so gut wie durch. Ich bereue keine einzige Sekunde."

"Und da haben sie dir so ein Ding da dran gemacht oder wie?"

Dieter Bohlen reagierte verblüfft: "Ehrlich? Du warst ein Mädchen? Das hätte ich nicht gedacht", so der Chefjuror. Nach der Performance meinte der Poptitan: "Du hast eine Stimme wie ein Bär. Du bist eher Joe Cocker als eine Frau."



Auch zeigte sich Bohlen ausgesprochen neugierig: "Und da haben sie dir so ein Ding da dran gemacht oder wie?", fragte er. Leons Antwort: "Das ist alles noch im Gang." Darauf Bohlen noch einmal: "Wenn du es nicht gesagt hättest – du siehst aus wie ein normaler, hübscher Junge."



Musikalisch konnte der Schweizer die Jury überzeugen. Der 25-Jährige erhielt vier "Ja"-Stimmen und einen gelben Recall-Zettel. (cw)