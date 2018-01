Deutscher "Playboy" erstmals mit Trans-Model auf Titelseite

Vor ihrem Flug nach Australien zeigt Model Giuliana Farfalla bereits, warum sie zur Dschungelkönigin gewählt werden soll (Bild: Playboy Deutschland)

In der am 11. Januar erscheinenden deutschen Ausgabe des "Playboys" ist mit Giuliana Farfalla erstmals eine transsexuelle Frau abgebildet. Das kündigte das Männermagazin am Dienstag an.



Die 21-Jährige wurde vergangenes Jahr als eine der ersten beiden Trans-Kandidatinnen in der Castingshow "Germany's Next Topmodel" bekannt (queer.de berichtete). In Heidi Klums ProSieben-Show verpasste die 21-Jährige knapp den Einzug in die Modelvilla und belegte am Ende Rang elf.



Auf der Titelseite des Männermagazins heißt es zu Farfalla: "Einen Dschungelstar wie sie gab es noch nie" – damit wird auf ihre Teilnahme bei der RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" angespielt. Die "Bild"-Zeitung hatte bereits Mitte Dezember angekündigt, dass Farfalla ab dem 19. Januar im RTL-Dschungel zu sehen sein wird (queer.de berichtete). Wie in den Staffeln zuvor bestätigte der Sender RTL die Teilnehmerliste zunächst nicht.

RTL begrüßt Farfalla mit Kalauern

Die Bestätigung der Teilnahme durch den Kölner Privatsender erfolgte erst am Dienstagmorgen, parallel zur Ankündigung, dass Farfalla im "Playboy" erscheinen werde. Auf seiner Website kündigte RTL die erste bestätigte Kandidatin mit den Worten an: "Wenig Stoff und viel Haut: So kennen wir Giuliana Farfalla." Außerdem wurde gekalauert, dass sich Farfalla "für den Dschungel auch schon auf Vordermann gebracht" habe.



RTL verriet zudem Details zu ihrer Geschlechtsanpassung: "Die Brust und die Genitalien sind schon operiert. Dann durfte der Chirurg auch noch am letzten 'männlichen Merkmal' Hand anlegen. Ihre Nase wurde auch neu gestaltet."



Im Heteromännermagazin "Playboy" tauchten Trans-Models bisher noch relativ selten auf. Die US-Ausgabe erwählte erstmals im vergangenen November mit Ines Rau eine Transsexuelle zum "Playmate des Monats" (queer.de berichtete). Das erste Mal in der über 60-jährigen Geschichte des Magazins wurde 1981 ein Trans-Model gezeigt: Damals veröffentlichte die amerikanische Ausgabe Fotos von Carolin Cossey, die im James-Bond-Film "In tödlicher Mission" erst eine kleine Nebenrolle gespielt hatte – bei der Veröffentlichung wurde ihre Geschlechtsidentität allerdings noch nicht erwähnt. Erst eine Boulevardzeitung outete die Britin mit "professioneller Empörung" ("Playboy") und der Schlagzeile "Bond-Girl war ein Junge!" (dk)