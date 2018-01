Auf den Spuren einer langen schwulen Beziehung

Ein Kuss am Meer, ein Versprechen fürs Leben. Wer fährt schon gern im Herbst an die Ostsee? Außer Martin (43) und Andreas (42) niemand. Jedes Jahr kommen sie wieder, seit 15 Jahren, und jedes Jahr ist ihr Sohn Max ein Stückchen größer, sind die eigenen Gesichter etwas reifer geworden.



Poster zum Film: "Ein Weg" läuft ab 11. Januar in ausgewählten Programmkinos (siehe Kasten unten)

Dieses Mal ist Martin unzufrieden. Das Wetter ist ungemütlich, er wäre lieber zuhause geblieben. Andreas dagegen reißt sich seine Kleider vom Leib und wirft sich ins kalte Meer. Martin will ihn voller Sorge aufhalten und schluckt das salzige Wasser, als er stolpert. Zurück in ihrem Ferienhaus ist die Stimmung von den unterschiedlichen Erwartungen an die gemeinsamen Urlaubstage gestört. Was ist ihnen geblieben, nach all den Jahren?



Viele Filme über Beziehungen enden an dem Punkt, an dem sich das Paar glücklich gefunden hat. Für Regisseur Chris Miera, Jahrgang 1986, beginnen erst in diesem Moment die Geschichten, die ihn interessieren: Welche Kraft bewirkt, dass zwei Menschen von Milliarden sich dazu entscheiden, ihr Leben für lange Zeit miteinander zu teilen? Und wie kommen Paare dazu, sich nach so langer Zeit zu trennen?



Sein Film "Ein Weg", der in vergangenen Jahr auf der Berlinale gefeiert wurde, geht diesen Fragen behutsam nach. Jetzt kommt er endlich ins Kino! (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Infos zum Film



Ein Weg. Drama. Deutschland 2017. Regie: Chris Miera. Darsteller: Mike Hoffmann, Mathis Reinhardt, Tom Böttcher, Cai Cohrs, Yvonne Döring, Eva Horacek, Sara Löffler. Laufzeit: 108 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 0. Verleih: Pro-Fun. Kinostart: 11. Januar 2018. Termine: Berlin – Soho House (14.01), Bern – Kino Rex (13.02.), Erlangen – E-Werk Kulturzentrum (11.01.-17.01.), Hannover – Apollo Programmkino (19.02.), Leipzig – Passage Kinos (31.01.), Magdeburg – Kulturzentrum Moritzhof (11.01.-17.01.)