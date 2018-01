Erzbistum Köln: neuer "Beauftragter für Homosexuellenpastoral"

Holger Dörnemann benannte die "Anerkennung und den Schutz der sexuellen Identität jedes Menschen" als seine "zentralen Aufgaben" (Bild: Erzbistum Köln)

Der katholische Theologe Holger Dörnemann ist neuer "Beauftragter für Homosexuellenpastoral" des Erzbistums Köln. Der 50-jährige Wuppertaler, der seit 1996 für die Diözese arbeitet, wurde von Kardinal Rainer Maria Woelki zum 1. Januar 2018 berufen, teilte das Bistum auf seiner Homepage mit. Seit Oktober 2016 leitet er das Referat Katechese und Sakramentenpastoral.



Bereits seit über 20 Jahren gibt es im Erzbistum Köln einen "Arbeitskreis für Homosexuellenseelsorge" sowie einen offiziellen Koordinator, der die "Verantwortung für die fachliche Entwicklung dieses für Köln und das gesamte Erzbistum wichtigen Arbeitsfeldes" trägt. Auf der Homepage der Diözese heißt es zu den Aufgaben des Beauftragten weiter: "In seiner Tätigkeit wird er von einem multiprofessionellen Team von Frauen und Männern aus Bereichen der Seelsorge und Beratung unterstützt."

"Herzliche Einladung zum Gespräch"

Der Arbeitskreis und das Amt seien eine "herzliche Einladung zum Gespräch" an alle, die nach Information, Orientierung und Begleitung suchten, so das Erzbistum. Dazu zählten Lesben, Schwule und deren Angehörige ebenso wie Lehrer, die über das Thema im Unterricht aufklären wollen, sowie Pfarrer, Diakone, Gemeinde- und Pastoralreferenten, die Kontakt zu homosexuellen Menschen haben oder selbst homosexuell sind.



Die "Anerkennung und den Schutz der sexuellen Identität jedes Menschen" sieht Holger Dörnemann als "zentrale Anliegen" im Aufgabengebiet der Homosexuellenpastoral, heißt es auf der Homepage der Diözese. Der Beauftragte, der als Privatdozent auch eine Lehrtätigkeit an der Universität München ausübt, ist unter der Telefonnummer (0221) 1642-1533 sowie über die Emailadresse zu erreichen. (cw)