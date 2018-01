Matze Knop nach transphobem "Witz" in der Kritik

JCS / wikipedia) Matze Knop bei einer Filmpremiere 2014 in Köln (Bild:

Der Komiker und Stimmenimitator Matze Knop steht nach einem abwertenden Twitter-Kommentar über die erste transsexuelle Frau auf der Titelseite des deutschen "Playboy" in der Kritik. Der 43-Jährige schrieb am späten Dienstagabend in dem sozialen Netzwerk: "Erstes Transgender Model auf Playboy-Cover. Da kaufe ich mir dann lieber gleich die GQ. Oder die Jagd und Hund."







Knop spielt damit auf die seit Donnerstag erhältliche neue Ausgabe des Männermagazins an, auf der die 21-jährige Giuliana Farfalla abgebildet ist (queer.de berichtete). Das transsexuelle Model wird auch in der ab dem 19. Januar ausgestrahlten neuen Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" teilnehmen – auch in dieser Show ist sie die erste transsexuelle Teilnehmerin (queer.de berichtete).



Auf das erste transsexuelle Model auf der Titelseite gab es überwiegend positive Reaktionen, aber auch vereinzelt Ablehnung: So kritisierte das frühere Playmate Ramona Bernhard die Titelseite als "eklig" (queer.de berichtete).



Der Stein des Anstoßes: Eine Nicht-Cis-Frau auf dem Titel des beliebtesten Magazins von Heteromännern

Nach seiner Äußerung gab es einen regelrechten Shitstorm gegen den Komiker. Auf Twitter wurde Knop Diskriminierung und Transphobie vorgeworfen. Der 43-Jährige verteidigte sich in mehreren Tweets, in denen er unter anderem schrieb: "Wenn man keine Witze mehr über vermeintliche Randgruppen machen darf, grenzt man diese dann aus? Und ab wann gehört man zu einer besonderen Gruppe? Gibt es sowas überhaupt? Ich weiß es gerade nicht." In einem anderen Eintrag hieß es: "Nochmal für alle, die meinem Kanal folgen. Ich bin Comedian!!!"

Knop: Priorität auf 1000 sterbende Afrikaner, nicht auf eine Transsexuelle

Besonderen Zorn zog Knop wegen eines Tweets vom Mittwoch auf sich, in dem er meinte, dass man eher über sterbende Kinder aus Afrika reden sollte als über Transsexuelle: "Die Welt macht sich inzwischen mehr Gedanken über 1 Transgender als über 1000 Kinder, die täglich in Afrika sterben. Ich finde es gut, wenn jemand sein wahres ICH gefunden hat. Aber wir sollten die Relation mal wieder etwas gerade rücken."



Dieser Eintrag veranlasste sogar Knops prominenten Comedy-Kollegen Christian Ulmen, sich in die Auseinandersetzung einzumischen. Der 42-Jährige forderte am Mittwochnachmittag auf Twitter, Knop solle den Tweet näher erklären. "Diese eigenwillige Relation wirkt sonst wie der Versuch, mit toten afrikanischen Kindern Deinen verunglückten Transgender-Witz moralisch ein bisschen aufpäppeln zu wollen."







Matze Knop ist bereits seit den Neunzigerjahren im deutschen Comedygeschäft tätig. Er wurde vor allem durch seine Figur "Supa Richie" bekannt, später waren auch seine Parodien bekannter Fußballer populär. (dk)