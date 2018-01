Wegen Diskriminierung: Schule zahlt Transmann 800.000 Dollar

Ash Whitaker und seine Mutter Melissa (Bild: Twitter / TransLawCenter)



,

Ein Schulbezirk im US-Bundesstaat Wisconsin muss dem transsexuellen Ex-Schüler Ash Whitaker 800.000 US-Dollar (660.000 Euro) Entschädigung für Diskriminierung in seiner Schulzeit bezahlen. Beide Seiten gaben am Mittwoch bekannt, dass sie sich außergerichtlich auf diese Summe geeinigt hätten. Ein Gericht muss dieser Einigung noch zustimmen.



Whitaker, der seit 2015 als Junge gelebt hatte, machte im Juni 2017 seinen Highschool-Abschluss und studiert inzwischen Biomedizintechnik an einer Universität. Bereits als Elftklässler hatte der jetzt 18-Jährige seinen Schulbezirk verklagt, weil er wegen seiner Geschlechtsidentität in seiner Schule in der Großstadt Kenosha Schikanen ausgesetzt gewesen sei. Ein Bundesgericht gab ihm im vergangenen Jahr Recht.



In der Anklageschrift hieß es unter anderem, Lehrer hätten in der Schule ständig weibliche Personalpronomen für Whitaker verwendet und es sei ihm verboten worden, die Jungentoilette zu benutzen. Außerdem habe er als einziger Schüler ein grünes Armband tragen müssen, damit die Lehrer leichter überprüfen können, ob er das Kloverbot einhält. "Ich hatte von derartigen Armbändern gehört, aber nicht erwartet, dass sie mir wirklich eines geben würden. Aber sie haben es getan. Es war hellgrün. Ich war völlig entgeistert, wollte gleichzeitig weinen und schreien", erklärte Whitaker gegenüber dem Magazin "Slate".

Schulbezirk fürchtete hohe Anwaltskosten

Die Vereinbarung mit Whitaker wurde von der Schulbehörde mit fünf zu zwei Stimmen angenommen. Der Schulbezirk weist nach wie vor die Diskriminierungsvorwürfe zurück, erklärte aber, man habe sich wegen "Befürchtungen unserer Versicherung über juristische Entwicklungen und die sich anhäufenden Kosten für die Verteidigung" auf eine außergerichtliche Zahlung geeinigt.



Whitaker erklärte sich mit der Vereinbarung damit einverstanden, nicht vor dem amerikanischen Supreme Court gegen den Schulbezirk zu klagen. Dafür wurde ihm unter anderem ausdrücklich zugesichert, dass er zukünftig bei Veranstaltungen an der Schule die Männertoilette benutzen dürfe.



Von der Entschädigung enthält Whitaker nur einen Bruchteil: Anwalt Ronald Stadler erklärte gegenüber "BuzzFeed", dass Whitakers Anwälte insgesamt 650.000 Dollar erhalten würden; für Whittaker blieben 150.000 Dollar übrig, die er noch versteuern muss – das sind umgerechnet rund 125.000 Euro.



In den USA gibt es derzeit viel Streit um die Bürgerrechte von Transpersonen: Die Trump-Regierung versucht seit ihrem Amtsantritt, die Rechte einzuschränken, etwa durch ein Trans-Verbot im Militär (queer.de berichtete). Nach mehreren Niederlagen für den Präsidenten vor Gericht dürfen sich jedoch Transpersonen seit 1. Januar offiziell für den Dienst an der Waffe bewerben. Auch für Trans-Jugendliche wird die Luft rauer: Präsident Trump hob kurz nach seinem Amtsantritt einen Erlass seines Vorgängers Barack Obama zum Schutz von transgeschlechtlichen Schülern auf (queer.de berichtete). (dk)