Mario Testino und Bruce Weber sollen männliche Models sexuell belästigt haben

Heute, 10:29h,

Die beiden Starfotografen Mario Testino und Bruce Weber sollen männliche Models und Assistenten über Jahrzehnte sexuell belästigt haben. Dies berichtete am Samstag exklusiv die "New York Times". Die beiden schwulen Promis sollen ihre Machtposition ausgenutzt und für neue Aufträge Gefälligkeiten eingefordert haben.



"Sexuelle Belästigungen waren eine ständige Realität", zitiert die Zeitung den ehemaligen Testino-Assistenten Roman Barrett. Der heute 63-jährige Modefotograf habe sich etwa in den späten Neunzigerjahren mit einer Erektion an ihm gerieben und vor seinen Augen onaniert. "Er benahm sich daneben in Hotelzimmern, auf Rücksitzen im Auto sowie auf Erste-Klasse-Flügen", so der Ex-Mitarbeiter.



Insgesamt machte die "New York Times" 13 Männer ausfindig, die Opfer von Übergriffen geworden sein sollen. Der ehemalige Fotoassistent Hugo Tillman sagte aus, Testino habe ihn in einem Hotelzimmer plötzlich auf das Bett geworfen, sich auf ihn gelegt und seine Arme festgehalten. Ein anderes Mal habe der Fotograf versucht ihn zu küssen.

Model am Penis berührt



CHRISTOPHER MACSURAK / wikipedia) Bruce Weber, Jahrgang 1946, ist bekannt für seine Werbekampagnen für Calvin Klein, Abercrombie & Fitch und Ralph Lauren (Bild:

Im Fall von Bruce Weber haben sogar 15 Männer Belästigungsvorwürfe erhoben. Der für seine Werbekampagnen für Calvin Klein, Abercrombie & Fitch und Ralph Lauren bekannte US-Fotograf soll männliche Models gezwungen haben, sich auszuziehen sowie sich selbst und ihn anzufassen. "Ich erinnere mich, wie er seine Finger in meinen Mund steckte und meine Geschlechtsteile berührte", zitiert die "New York Times" etwa das Model Robyn Sinclair. "Es kam nie zum Sex, aber vieles passierte. Viel Anfassen und viel sexuelle Belästigung."



Die beiden Fotografen wiesen die Vorwürfe empört als unwahr zurück. "Ich bin total schockiert", erklärte Bruce Weber in einer Stellungnahme. Der 73-Jährige sei traurig über diese "abscheulichen Behauptungen". Die Anwaltskanzlei von Mario Testino bezeichnete die angeblichen Opfer als unglaubwürdig. Man habe mit mehreren früheren Angestellten gesprochen, die "schockiert von den Vorwürfen" seien und keinen einzigen Fall bestätigen könnten.



Im Rahmen der #MeToo-Debatte haben sich auch mehrere Männer als Opfer sexueller Belästigung geoutet. So erklärte etwa der frühere "Dawson's Creek"-Darsteller James Van der Beek, dass er von "alten, einflussreichen Männern" begrapscht worden sei (queer.de berichtete). Kevin Spacey verlor nach entsprechenden Vorwürfen seine Hauptrolle in der Netflix-Serie "House of Cards" (queer.de berichtete). Gegen "Transparent"-Star Jeffrey Tambor gibt es Belästigungsvorwürfe von zwei trans Frauen (queer.de berichtete). (cw)