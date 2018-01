Die märchenhafte Geschichte eines queeren Berliner Friedhofs

Heute, 07:50h, noch kein Kommentar

Es war einmal ein verzauberter Berliner Friedhof, wo die Brüder Grimm ihre ewige Ruhe gefunden haben. Neben ihnen liegen all die zu früh verstorbenen schwulen Männer, aber auch die totgeborenen Babys der Stadt. Ein Ort, an dem die Sterne wohnen.



In diesem verzauberten Garten betreibt Ichgola Androgyn Deutschlands erstes Friedhofscafé. Ichgola – alias Bernd Boßmann, queerer Kabarettist und langjähriger schwuler und Aids-Aktivist – organisiert auch die Bestattungen jenseits von religiösen Zugehörigkeiten, mit Schwerpunkt totgeborene Babys. "Garten der Sternenkinder" heißt das wunderschöne Feld auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Schöneberg, wo Eltern einen Platz für ihr verlorenes Kind finden.

Letze Ruhestätte von Rio Reiser und Manfred Salzgeber



Poster zum Film: "Garten der Sterne" läuft ab 18. Januar 2018 in ausgewählten Programmkinos

Daneben ruhen die vielen Männer, die an den Folgen von Aids gestorben sind und ein Stück Geschichte der Berliner schwulen Bewegung geschrieben haben. Zu den über die Stadt hinaus bekannten Namen gehören etwa Rio Reiser, Manfred Salzgeber, Ovo Maltine, Napoleon Seyfarth und Jürgen Baldiga.



Der Dokumentarfilm "Garten der Sterne" von Pasquale Plastino und Stéphane Riethauser erzählt die faszinierende wie märchenhafte Geschichte von Deutschlands queerstem Friedhof, auf dem das Leben mit seinen Rätseln und seinen Schönheiten wie nirgendwo anders zelebriert wird. Dank Archivmaterial von Michael Brynntrup und Rosa von Praunheim kommen prominente Gäste wie Udo Kier und Ovo Maltine zu Wort. Zwischen den Jahreszeiten erzählt die legendäre Zazie de Paris mit ihrer einzigartigen Stimme das Märchen "Der Gevatter Tod" der Brüder Grimm.



"Garten der Sterne" hat den ersten Preis beim Florence Queer Film Festival 2016 und den Preis als bester Dokumentarfilm (mittellang) beim Achtung Berlin Film Award 2017 gewonnen. Ab Donnerstag, den 18. Januar 2018 läuft er in ausgewählten Programmkinos. (cw/pm)

Infos zum Film



Garten der Sterne. Die märchenhafte Geschichte eines queeren Berliner Friedhofs. Dokumentation. Deutschland 2016. Regie: Pasquale Plastino, Stéphane Riethauser. Mitwirkende: Ichgola Androgyn, Zazie de Paris, Udo Kier. Sprache: deutsche Originalfassung. Laufzeit: 61 Minuten. Verleih: missingFILMs. Kinostart: 18. Januar 2018