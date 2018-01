Studie: Grindr macht unglücklich

Je öfter und länger man zu Grindr greift, desto mehr könnte es einen unglücklich machen

Heute, 11:57h,

Die Nutzung von Grindr macht Nutzer überwiegend unglücklich. Das ist ein Ergebnis einer App-Zufriedenheitsstudie, die im letzten Jahr in den USA unter – insgesamt – rund 200.000 iPhone-Nutzern durchgeführt wurde.



77 Prozent der Nutzer gaben an, dass die die App unglücklich mache – das ist der Spitzenplatz noch vor Candy Crush Saga (71 Prozent) und Facebook (64 Prozent). Selbst die Dating-App "Tindr" hat nur einen Unzufriedenheitsgrad von 56 Prozent.





Die Studie, deren Ergebnisse bereits im letzten Herbst vorgestellt wurden, in Bezug auf Grindr aber in diesen Tagen durch queere Medien weltweit gehen, wurde von der Organisation "Time Well Spent" durchgeführt. Gegründet von einem ehemaligen Google-Mitarbeiter, will sie die positiven und negativen Effekte unseres digitalen Alltagslebens erforschen und vor negativen Entwicklungen warnen.



Für die Ergebnisse setzte die Studie auf Rückmeldungen der User – und eine App, die die Zeit misst, die die Nutzer mit anderen Apps verbrachten. Am zufriedensten waren Nutzer von Meditations- und Musik- und Podcasts-Apps, aber auch Nutzer von Kalender-, Wetter- und Fitness-Diensten. Auch "Kindle" hatte einen positiven Einfluss. Ein eher unglückliches Gefühl, definiert als Bedauern über die Nutzung, verursachten vor allem soziale Netzwerke, Chats und Spiele.

Weniger ist besser

"Time Well Spent" fand zudem für einige Apps heraus, dass es einen Unterschied macht, wie viel Zeit man für einzelne Apps aufwendet bzw. verschwendet. Nutzer, die Facebook im Durchschnitt 22 Minuten lang nutzten, waren damit glücklich – Menschen mit einer Nutzungsdauer von 59 Minuten hingegen unglücklich.





Auf Grindr ging diese zusätzliche Untersuchung nicht näher ein; letztlich gibt es wohl auch sehr unterschiedliche und mehrere Gründe, die zu einem Frust-Gefühl bei der App-Nutzung beitragen können. Allgemein spielt die Nutzungsdauer aber durchaus eine Rolle: "Im Durchschnitt, wenn man 'glückliche' und 'unglückliche' Nutzungszeiten vergleicht, ist der Zeitraum für 'unglücklich' 2,4 mal höher als bei 'Glücklichen'", so die Organisation. Klare Unterschiede gebe es etwa auch zwischen 12 und 47 Minuten Candy Crush oder 26 und 54 Minuten Instagram.



Grindr gehört zu den zeitlich am meisten genutzten Apps: Im Durchschnitt verbrachten die befragten Nutzer 61 Minuten pro Tag mit der App – leicht mehr als mit Facebook (59) oder Instagram (54) und gleichauf mit Snapchat (61). Auffällig auch: Mit Apps, die ein glückliches Gefühl hinterließen, wurden eher wenige Minuten verbracht. Tagesaktuelle Mini-Statistiken der Zeiterfassungs-App "Moment" zeigen, dass es wohl auch einen Unterschied macht, wie häufig man Apps aufruft. So nutzten User Facebook oder Instragram zwölf oder 15 mal am Tag, "glücklich" machende Apps wie Spotify aber nur drei bis fünf mal am Tag.

Verkauf von Grindr besorgt Experten

In den letzten Tagen haben zugleich Sicherheitsexperten vor der Nutzung von Grindr gewarnt. Der Grund: In der letzten Woche hatte die chinesische Kunlun-Gruppe, die im Januar 2016 60 Prozent an der US-amerikanischen Firma für 93 Millionen US-Dollar erworben hatte (queer.de berichtete), auch die restlichen Anteile für 152 Millionen US-Dollar aufgekauft.



Zwar hatte Grindr bereits zum Teilverkauf betont, dass die Nutzer-Daten sicher seien und die chinesische Regierung keinen Zugriff auf die Daten habe. Auch gegenüber der "Washington Post" versicherte die Firma in der letzten Woche, dass die Firma weiter in den USA bleibe und nach den dortigen Gesetzen arbeite, dass man noch nie Daten an die chinesische Regierung weitergegeben habe und das auch in Zukunft nicht tun wolle. Kunlun sei zudem eine private Firma.



In dem Zeitungsbeitrag vermuteten allerdings Experten, dass chinesische Firmen, auch solche im Ausland, Anordnungen des Staates befolgen müssten und würden und dass die chinesische Regierung massiv Daten nicht nur von Chinesen sondern auch von Ausländern für Dossiers sammele. Bereits eine geplante Übernahme des Browser-Herstellers Opera durch Kunlun sei an entsprechenden Sicherheitsbedenken gescheitert. (nb)