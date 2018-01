Rassismus-Vorwurf gegen Kevin Spacey

Schauspielerisch gilt Kevin Spacey als Vorbild – persönlich war er aber offenbar mehr als ein Kotzbrocken (Bild: Netflix)

Der Chef einer kalifornischen Sicherheitsfirma hat Schauspieler Kevin Spacey Rassismus vorgeworfen. Der 51-jährige Afroamerikaner Earl Blue, der das Unternehmen "VIP Protective Services" anführt, hat nach Angaben der britischen Zeitung "Daily Mail" behauptet, dass Spacey schwarze Mitarbeiter nicht akzeptiert und sogar rassistische Schimpfwörter benutzt habe. Blue erklärte, er habe Spacey sagen hören: "Ich möchte nicht, dass Nigger meinen Trailer bewachen."



Die Sicherheitsfirma sei 2012 zur Bewachung des Filmsets von Spaceys Erfolgsserie "House of Cards" angeheuert worden. Blue betont, er habe sich bei Vorgesetzten über den Rassismus des Hauptdarstellers beschwert, habe aber als Antwort erhalten: "So ist er halt; wir müssen dafür sorgen, dass er zufrieden ist."

"Ich habe für einen Rasisten gearbeitet"

Der Vertrag der Sicherheitsfirma, die für mehrere Produktionen des Bezahlsenders HBO gearbeitet hatte, wurde später nicht verlängert – Blue macht dafür den rassistischen Hauptdarsteller verantwortlich. "Ich habe mich monatelang gefragt, was ich hätte anders machen können. Dann kam die Erkenntnis, dass ich alles getan habe, was der Job verlangte, ich habe eben nur für einen Rassisten gearbeitet", so Blue. Seiner Firma, die 40 Wachleute beschäftigt, habe wegen der Beendigung des Vertrags Millionen von Dollar verloren.



Gegen Kevin Spacey, einst einer der angesehensten Schauspieler in Hollywood, wurden seit vergangenem Herbst Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe auf junge Männer laut. Den Anfang hatte der schwule Schauspieler Anthony Rapp ("Star Trek: Discovery") gemacht, der Spacey einen sexuellen Übergriff im Jahr 1986 vorwarf, als er gerade einmal 14 Jahre alt war. Auf den Vorwurf reagierte Spacey mit einem Coming-out als schwuler Mann (queer.de berichtete). Nach vielen weiteren Berichten von Übergriffen verlor Spacey alle Rollen und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. (dk)