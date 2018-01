Ehe für alle in Butjadingen abgelehnt: "Sind noch nicht soweit"

,

Seit dreieinhalb Monaten können gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten oder ihre eingetragene Lebenspartnerschaft "upgraden" lassen – doch das scheint sich noch nicht überall herumgesprochen zu haben. Das Standesamt in Burhave auf der Nordsee-Halbinsel Butjadingen lehnte laut einem Bericht der "Nordwest-Zeitung" den Antrag zweier lesbischer Frauen ab.



Als die 71-jährige Monika Hoffmeister am 11. Januar – dem 16. Jahrestag ihrer eingetragenen Partnerschaft mit Ulrike Hoffmeister – auf dem Rathaus vorsprach, bekam sie zu hören, dass die Umwandlung in eine Ehe noch nicht möglich sei. "Ich hab mich ins Auto gesetzt und erstmal geheult", erklärte die geschockte Frau gegenüber dem Regionalblatt. Sie empfinde Butjadingen als offen und tolerant, doch die Behandlung auf dem Standesamt habe sie "ganz, ganz tief gekränkt" und "sehr traurig" gemacht.

Mittlerweile hat sich die Gemeinde kundig gemacht

Butjadingens grüne Bürgermeisterin Ina Korter räumte das Versagen ihrer Behörde ein: "Wegen des bis dahin noch nicht bekannten Handlings der Software hat der Standesbeamte die Aussage getroffen, dass eine Bearbeitung momentan noch nicht möglich ist", erklärte die ehemalige Landtagsabgeordnete. Mittlerweile scheint man sich in Butjadingen jedoch kundig gemacht zu haben. Die Bearbeitung könne "nunmehr zügig erfolgen", so die Bürgermeisterin gegenüber der "Nordwest-Zeitung". Monika und Ulrike Hoffmeister haben sich nach dem Vorfall allerdings entschieden, in einem anderen Ort zu heiraten.



Die Ehe für alle war am 1. Oktober 2017 in Kraft getreten, bereits Ende Juli hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) detaillierte Anwendungshinweise für die Standesämter veröffentlicht (queer.de berichtete). Bei gleichgeschlechtlichen Eheschließungen müssen die Beamten derzeit noch etwas tricksen: Weil die bundesweit eingesetzte Software zwei Männer oder zwei Frauen nicht als Paar akzeptiert, wird einer der Brautleute formal unter einem anderen Geschlecht registriert. Erst im Herbst 2018 soll das Problem gelöst sein. (cw)