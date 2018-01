Schweizer Imam: Homosexuelle sind Verbrecher

Imam Ardian Elezi behauptet, dass Schwule und Lesben die Menschheit vernichten könnten (Bild: Youtube / Ardian Elezi)



Ein Imam, der eine Moschee mit dem blumigen Namen "Peace & Blessing" in Basel betreibt, sorgt mit antisemitischen, frauenfeindlichen und insbesondere homophoben Sprüchen für Aufregung. Imam Ardian Elezi verbreitet seinen Hass insbesondere über Youtube und soziale Netzwerke. Nach einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des "Tagesanzeigers" hat der in Thun geborene 27-Jährige mit serbischen Wurzeln insbesondere den CSD in der kosovarischen Hauptstadt Pristina zum Anlass genommen, Hass gegen Homosexuelle zu schüren. Der CSD wurde im vergangenen Herbst erstmals veranstaltet (queer.de berichtete).



Laut der Zürcher Tageszeitung verbreitete Elezi nach dem CSD eine albanischsprachige Videopredigt, in der er Homosexualität unter anderem als "Krebsgeschwür gegen die Moral" und als "Krankheit" bezeichnete. Er warf Homosexuellen vor, einen Krieg gegen die Religion und gegen Allah zu führen – Schwule und Lesben seien Verbrecher. "Gewollt oder ungewollt ist das ein Versuch, die Menschheit zu vernichten", so seine Anklage gegen sexuelle Minderheiten.



Zwar ruderte Elezi auf Anfrage des "Tagesanzeigers" zurück und behauptete unter anderem, das Wort "Verbrecher" verstehe er im religiösen, nicht im juristischen Sinne. Allerdings berichtete das Blatt auch, dass in seiner Moschee extremistische Schriften verbreiten werden, die etwa die Trennung von Kirche und Staat ablehnten.



Auch gegen andere Gruppen verbreitet Elezi laut dem Bericht Hass, etwa gegen Juden oder gegen seiner Meinung nach falsch gekleidete Frauen. Auf Facebook habe er außerdem geschrieben, dass er Muslime liebe, aber "Kuffar" (Nicht-Muslime) nicht – Kompromisse mit der nichtmuslimischen Welt lehne er in seinem Predigten ab. Wenn ein Muslim etwa "Frohe Weihnachten" sage, sei das gotteslästerlich, weil sein Gott schließlich keinen Sohn habe.

Pink Cross fordert Gesetzesänderungen

LGBTI-Aktivisten zeigten sich schockiert über die Äußerungen des Geistlichen. Pink Cross verglich diese mit Aussagen des katholischen Bischofs Vitus Huonder aus Chur, der bei einer Rede 2015 in Fulda erklärt hatte, dass die Bibel die Todesstrafe für Homosexuelle vorsehe (queer.de berichtete).



Strafrechtliche Konsequenzen hatte diese Äußerung damals nicht, weil die Schweiz keinen Paragrafen gegen Volksverhetzung kennt. Pink Cross forderte deshalb erneut, dass Aufrufe zum Hass gegen sexuelle oder geschlechtliche Minderheiten endlich strafrechtlich verfolgt werden müssten. Dies könne etwa erreicht werden, wenn die Antirassimusstrafnorm um die Kriterien sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität erweitert werde. "Heute hat sich wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Politik endlich Minderheiten effektiv vor Diskriminierung schützt", sagte Pink-Cross-Geschäftsführer René Schegg. (dk)