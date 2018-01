Verschwundener Sänger: Kadyrow deutet Ehrenmord durch Familie an

Der verschwundene und möglicherweise ermordete Selimchan Bakajew (r.) vor einiger Zeit mit dem tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow

Von Norbert Blech

Heute, 06:03h,

Rund neun Monate nach den ersten Berichten über eine Welle von Verfolgungen schwuler Männer in der teilautonomen russischen Republik Tschetschenien hat Präsident Ramsan Kadyrow erstmals indirekt zugegeben, dass Schwule in seiner Region existieren und ermordet werden könnten – um im international beoachteten Fall eines verschwundenen Sängers jede Schuld von sich zu weisen. Erstmals sprach damit ein tschetschenischer Offizieller auch dessen möglichen Tod an.



Selimchan Bakajew war im August nach einem Besuch in Grosny verschwunden. Gegenüber dem TV-Sender Doschd berichteten Augenzeugen, der 25-Jährige sei in der Innenstadt von Sicherheitskräften festgenommen worden. Der Tschetschene lebte seit Jahren in Moskau und sollte kurz nach seinem Verschwinden an einer populären russischen TV-Castingshow teilnehmen. Im Oktober hatte das russische LGBT Network die Berichte über sein Verschwinden erstmals in Verbindung mit der Schwulenverfolgung in der Region in Verbindung gebracht (queer.de berichtete).



In einer vom regionalen Fernsehen übertragenen – und sprachlich chaotischen – Ansprache vor Sicherheitskräften beklagte sich Kadyrow am Mittwoch: "Seine Verwandten, die nicht auf ihn aufgepasst haben und sich schämten, dass er einer von ihnen war, sagen nun, dass Kadyrow ihn genommen habe." Dabei gebe es keinerlei Beweise für eine Beteiligung des Staates: "Habt ihr gesehen, dass ich einen solchen Befehl gegeben hätte?"



Das Verschwinden von Selimchan Bakajew hatte zu einer großen Berichterstattung in Russland und auch international geführt

Kadyrow, der für den Sänger teilweise einen abwertenden verweiblichenden Begriff benutzte, beschuldigte stattdessen seine Familie: "Sie haben ihn zurück nach Hause gerufen, und seine Brüder, so scheint es, haben ihn beschuldigt, 'einer von denen' zu sein." Nach dieser Anspielung auf Homosexualität meinte Kadyrow weiter: "Gibt es denn niemanden in dem Dorf, einen Mann in der Familie, der gesteht: 'Wir haben das getan'?" Die Familie wisse sehr genau, "wer ihr Verwandter war" und was er in Moskau gemacht habe.



Beweise für die These führte der Präsident keine an. In einem Radiointerview sagte der Vater von Bakajew am Donnerstag, niemand aus seiner Familie habe den Sohn umgebracht. Auch stritt er ab, dass dieser homosexuell gewesen sein könnte. Freunde des Sängers betonten, sie glaubten ebenfalls nicht an eine Beteiligung der Familie.

Verschleppung und Tötung durch Sicherheitskräfte vermutet

Die Familie Bakajews hatte sich bereits kurz nach dem Verschwinden des Sängers an die Öffentlichkeit sowie an den tschetschenischen und russischen Präsidenten mit der Bitte um Aufklärung gewandt. Tschetschenische Medien wiesen später auf ein nach dem Verschwinden des Sängers auf Instagram veröffentliches Video hin, das ihn angeblich in Deutschland zeige – die Behörden in Grosny lehnten deswegen Ermittlungen ab. Während die EU betonte, dass es zu keinem Grenzübertritt gekommen sei, hatten Familie und Freunde geäußert, dass sie das Video für erzwungen hielten: Möbel und Lebensmittel ließen auf einen Aufenthalt in Russland oder Tschetschenien schließen, auch zeige der Sänger ein für ihn ungewöhnliches Verhalten.



Igor Koschetkow vom LGBT Network, das betroffenen Männern und ihren Familien aus der Region bei der Flucht hilft, hatte im Oktober betont, im Rahmen einer neuen Verfolgungswelle, die vor allem der Homosexualität verdächtigte Männer aus dem Bereich Kultur und Showbiz betreffe, seien mehrere der Verschleppten bei ihrer Folter zu sexuellen Kontakten zu Bakajew befragt worden. In einer Pressemitteilung vom Donnerstag meinte Koschetkow, man habe Zeugenberichte, dass der Sänger inhaftiert gewesen sei.

Direktlink | Ein früheres Musikvideo des verschwundenen Sängers Selimchan Bakajew, englisch Zelimkhan Bakaev. Medienberichten zufolge durfte er nicht in seiner Heimat auftreten, weil die Musik nicht traditionell genug gewesen sei

Berichte über neue Menschenrechtsverletzungen in Grosny

Im letzten Frühjahr waren den Berichten der Organisation und der Zeitung "Novaya Gazeta" zufolge mehrere hundert Männer wegen vermeintlicher Homosexualität verschleppt und in Lagern außergesetzlich festgehalten und gefoltert worden, an der Seite von ebenfalls inhaftierten Drogensüchtigen oder vermeintlichen Terrorverdächtigen. Mehrere Männer starben bei der Prozedur, andere seien an Verwandte mit einer indirekten Tötungsaufforderung übergeben worden. Die Organisation hat ihre Berichte und Anzeigen zu diesen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" an die russischen Strafverfolgungsbehörden übergeben, die aber keinen großen Ermittlungswillen zeigen.



In der neuesten Mitteilung forderte Koschetkow erneut ausführliche Ermittlungen, auch zu dem mutmaßlichen Mord an Bakajew und gegen Kadyrow wegen Extremismus und Aufforderungen zum Mord. Putin müsse sich endgültig von seinem Statthalter in Grosny distanzieren – und geflüchtete Personen und zurückgebliebene Verwandte schützen. Die Äußerungen zu dem Sänger seien eine Art von Geständnis Kadyrows, so Koschetkow in einem Radiointerview: "Kadyrow hat zugegeben, dass Bakaew ermordet wurde, und er rechtfertigt diese Taten und ermutigt zu ihnen."



Der Aktivist betonte noch, dem LGBT Network lägen Informationen vor, dass die ungesetzlichen Verschleppungen anhielten. Einige russische Medien hatten zuletzt von einer erneuten und verschärften Verfolgungswelle gegenüber Drogensüchtigen berichtet. Am 9. Januar wurde zudem, unter nachfolgender Kritik aus dem In- und Ausland, der Leiter des Grosny-Büros der Menschenrechtsorganisation "Memorial" verhaftet, wegen angeblichen Drogengebrauchs. Ojub Titijew behauptet, das in seinem Wagen gefundene Marijuana sei dort platziert worden. In seiner Ansprache am Mittwoch bezeichnete Kadyrow den 60-Jährigen als Drogensüchtigen – und Menschenrechtler als "Menschen ohne Verwandtschaft, ethnische Zugehörigkeit und Religion".



Kadyrow bei der Ansprache vom Mittwoch

Auch zu Homosexuellen hatte Kadyrow in den letzten Monaten wiederholt harsche Aussagen von sich gegeben und zugleich jegliche Verfolgung abgestritten. Im Juli sagte er dem amerikanischen Sender HBO: "Wir haben keine Schwulen. Wenn es welche gibt, bringt sie nach Kanada. (…) Um unser Blut zu reinigen: Wenn es hier irgendwelche gibt, nehmt sie" (queer.de berichtete). Homosexuelle werde man in seiner Region "niemals akzeptieren", sagte er vor wenigen Wochen im russischen Fernsehen (queer.de berichtete).



Zu den ersten Berichten über die Verschleppungen schwuler Männer hatte Kadyrows Sprecher Alwi Karimov gesagt: "Falls solche Menschen in Tschetschenien existieren würden, hätten ihre Verwandten sie zu einem Ort geschickt, von dem sie nicht zurückkehren können" (queer.de berichtete). Heda Saratow vom tschetschenischen Menschenrechtsrat meinte ebenfalls am 1. April: "Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch in Tschetschenien, der Traditionen und sich selbst achtet, alles tun wird, damit wir keine solche Menschen haben." Anzeigen gegen diese Äußerungen führten zu nichts.

