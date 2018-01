Peter Wyngarde ist tot

Peter Wyngard in seiner Paraderolle als Jason King (Bild: ITV)

Der britische Schauspieler Peter Wyngarde ist am Montag in einem Londoner Krankenhaus gestorben. Das bestätigte sein Agent gegenüber der Tageszeitung "Guardian". Wyngarde soll nach britischen Medienberichten 90 Jahre alt gewesen sein, anderen Angaben zufolge war er 84.



Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Wyngarde zu den erfolgreichsten britischen Schauspielern. Er spielte unter anderem in den Fernsehserien "Simon Templar", "Mit Schirm, Charme und Melone" oder der US-Produktion "Tennisschläger und Kanonen" mit. Hauptrollen hatte er unter anderem in den Serien "Department S" und "Jason King"; in beiden Serien stellte er den Krimi-Autoren und Playboy Jason King dar, auf dem der kanadische Komiker Mike Myers ein Vierteljahrhundert später seine Figur Austin Powers basierte.

Karriere endete nach Outing-Skandal

Wyngardes Karriere in Großbritannien endete abrupt in der homophoben Atmosphäre der Siebzigerjahre: 1974 wurde er erstmals in einer öffentlichen Toilette in einem Park in Birmingham beim gleichgeschlechtlichen Sex erwischt – gegenüber Boulevardzeitungen behauptete er damals aber noch, es habe sich um ein Missverständnis gehandelt.



1975 wurde er von der übereifrigen Polizei erneut festgenommen, weil er in der Toilette eines Busbahnhofes in der Stadt Gloucester bei intimen Handlungen mit einem Mann gesichtet worden war. Er erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 75 Pfund für "grob unsittliches Verhalten" – gleichzeitig kam die Bestrafung einem öffentlichen Outing gleich. Zwar versuchte er noch, seine Handlungen als "mentale Abweichung" zu erklären und nicht als Homo- oder Bisexualität – seine Karriere war aber praktisch vorbei.



Danach spielte Wyngarde meist in kleinen Theaterproduktionen unter einem Pseudonym. Immerhin schaffte er es 1980, noch eine Rolle im Trash-Film "Flash Gordon" zu ergattern, seine Gesicht zeigte er im Film aber nicht, da sich seine Figur Klytus stets hinter einer Maske verbarg. In den Achtzigerjahren trat er sonst nur in ein paar Folgen der britischen Sicence-Fiction-Dauerserie "Doctor Who" auf. (dk)