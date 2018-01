Presserat rügt Artikel gegen LGBTI-Schulaufklärung

Heute, 16:03h,



Die "Schweizerzeit" ist eine nationalkonservative Zeitung, die alle 14 Tage erscheint. Die verbreitete Auflage liegt bei rund 14.000 Exemplaren

Der Schweizer Presserat hat die rechte Zeitung "Schweizerzeit" gerügt. Das "bürgerlich-konservative Magazin für Unabhängigkeit, Föderalismus und Freiheit", das von einem SVP-Politiker geleitet wird, hat nach Auffassung des Kontrollgremiums mit dem Artikel "'Falschsexuelle' im Klassenzimmer" die Wahrheitspflicht verletzt. Zudem hat der Autor Dominik Lusser ein Zitat verfälscht.



Am 14. Juli 2017 hatte die alle zwei Wochen erscheinende Zeitung einen Text veröffentlicht, wonach "schwul-Iesbische Lobby-Gruppen" Zugang zu immer mehr Schulklassen erhielten. "Die Entnormalisierung von Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität ist längst zum Mainstream der staatlich geförderten Sexualpädagogik geworden", folgerte der Autor. Darauf beschwerte sich die Fachstelle für Aids- und Sexualfragen St. Gallen-Appenzell beim Presserat: Der Artikel zeichne ein falsches Bild der Sexualpädagogik.



Die Fachstelle warf dem Autor vor, er erwecke mit dem Satz "hinter verschlossenen Schulzimmertüren findet radikale Gender-Indoktrination statt" einen falschen Eindruck. Denn Lehrpersonen und Schulen und auf Wunsch auch die Eltern würden über Inhalte und Ziele dieser Besuche informiert. Der Presserat zog den Schluss, dass der Ausdruck "hinter verschlossenen Türen" die Schulpraxis nicht wahrheitsgetreu umschreibt; denn für Normalleser bedeutet dies "unter Ausschluss der Öffentlichkeit" oder gemäß Duden "im Geheimen". Der Autor entwarf also das falsche Bild, wonach im Klassenzimmer etwas Ungehöriges oder Verbotenes geschehe.

Diskriminierung konnte der Presserat nicht erkennen

Laut Journalistenkodex dürfen Journalisten keine wichtigen Informationselemente unterschlagen. Auch diese Vorgabe sieht der Presserat verletzt: Dies, weil der Autor bei einem Zitat etwas wegließ. Dadurch wurde die Aussage verfremdet und verschärft.



Diskriminierend sei der Beitrag hingegen nicht, entschied der Presserat, obwohl Lusser in seinem Text gegen "Propaganda für schwul-lesbische Lebensweisen", die angebliche "Homosexualisierung der Sexualpädagogik" sowie eine "medial und politisch geschürte 'Homophobie'-Hysterie" wettert.



Ungewöhnlich bei der Beschwerde war, dass der Verlagsleiter der "Schweizerzeit", der ehemalige SVP-Nationalrat Ulrich Schlüer, in der Beschwerde "einen Angriff auf die verfassungsmässig garantierte Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit" sah. Der Presserat wies diese Sicht scharf zurück.



Der Presserat ist das Selbstkontrollgremium der Schweizer Medien, getragen von den Branchenverbänden. Seine Aufgabe ist, die Pressefreiheit zu verteidigen, indem er Verstöße gegen die Berufsethik feststellt und so dem Publikum eine Anlaufstelle bietet, wenn es sich durch Medienberichte unfair behandelt fühlt. (ots/cw)