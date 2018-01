Von "Jungfrau" Giuliana bis "Mädchen" Matthias

Heute, 11:25h,

"Tag drei im Dschungel – es wird schlüpfrig im Busch" – so kündigte der Sprecher aus dem Off die Sonntagsfolge von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" an. In der Realityshow, die gegen sinkende Quoten zu kämpfen hat, spielen die beiden LGBTI-Kandidaten eine entscheidende Rolle: Der Schwule Matthias Mangiapane versucht sich als Daniel Küblböck für Arme, der kreischend immer wieder Dschungelprüfungen überstehen muss – anders als die Superhusche der ersten Staffel, die in ihren ersten beiden Prüfungen alle Sterne gewinnen konnte, scheiterte Matthias aber kläglich. Unterdessen berichtete die transsexuelle Giuliana Farfalla, die als Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" den "Star"-Status erhalten hatte, den anderen Campbewohnern, wie "normal" sie doch trotz ihrer Geschlechtanpassung sei.



Zunächst zur Dschungelprüfung, in die die gewohnt hinterfotzigen RTL-Zuschauer Matthias bereits zum zweiten in Folge gewählt hatten. Schon bei der ersten hatte Matthias null Sterne geholt, schob die gesamte Schuld aber im Camp auf Jenny Frankhauser (die Katzenberger-Schwester), mit der er gemeinsam antreten musste. Am Sonntag war er ganz alleine – und die Aufgabe schien machbar: Zehn Minuten hatte Matthias Zeit, um in fünf verschiedenen Unterwasserkammern insgesamt zwölf Sterne zu sammeln. Manche Kammern waren mit Luft gefüllt, andere komplett geflutet.



Einmal kurz untergetaucht, beschied Matthias schnell: "Ich kann das nicht. Ich habe jetzt schon Beklemmungen, wegen dem Platz. Tut mir leid! Die Tiere sind mir scheißegal. Das Problem ist das Eingesperrt unter Wasser sein!" Und dann sprach er die alles entscheidenden Worte: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Er fuhr damit die zweite Nullrunde in ebenso vielen Tagen ein – oder wie Moderatorin Sonja Zietlow es ausdrückte: "Zum zweiten Mal verkackt". Die "Bild" attestierte "Memmen-Alarm". Und die gewohnt charmante Tatjana Gsell mochte den schwulen Kandidaten erst gar nicht als Mann anerkennen: "Matthias ist ein Mädchen."



Weil Matthias' Auftritt bei der Dschungelprüfung ein solcher Reinfall war, sprang Moderator Daniel Hartwich einfach selbst ins Wasser (Bild: MG RTL D)

Giuliana: Habe nie mit einem Mann geschlafen

In einem ruhigen Moment saßen die "Stars" dann am Lagerfeuer zusammen – und Trans-Kandidatin Giuliana klärte ihre Mitkandidaten über Transsexualität und geschlechtsanpassende Operationen auf, obwohl sie "sehr ungern" darüber rede: "Ich bin durch die Hölle gegangen." Jenny: "Es muss doch eine heftige Operation gewesen sein." Giuliana: "Die war echt heftig. Es hat jeden Tag geblutet." Natascha: "Ich glaube es ist einfacher, wenn es schon ganz jung bemerkt wird, als wenn man sein Leben lang ein Doppelleben führt…" Dann verriert Giuliana ihr jungfräuliches Geheimnis: "Aber es war echt heftig für mich. Also mit einem Mann habe ich noch nie geschlafen, weder vor noch danach!"



Giuliana betreibt Aufklärungsarbeit (Bild: MG RTL D)

Daniele Negroni, der 2012 als DSDS-Kandidat noch mit homophoben Sätzen wie "Mit Leuten, die sich einen Schwanz in den Arsch schieben lassen, diskutiere ich nicht" aufgefallen war, versuchte sich diesmal als mehr oder weniger sensibler Fragesteller: "Aber du stehst schon auf Männer?", erkundigte sich der 22-Jährige. Giuliana bemühte dann gefühlte 1000-mal das Wort "normal", um sich selbst als Durchschnitts-Heterosexuelle zu beschreiben: "Ja, alles ganz normal. Ich stehe auch nicht auf Männer, die auf 'so besondere Frauen' stehen. Es soll alles ganz normal sein." Natascha: "Du hast aber bestimmt Typen, die dir schreiben?" Giuliana: "Ja, ganz normale." Natascha: "Es gibt aber bestimmt auch Typen, die das ganz hot finden." Giuliana: "Ja, die fragen mich dann: Hast du noch (…)? Aber das ignoriere ich dann."



Danach erkundigte sich Natascha, wie weit es denn mit der Geschlechtsanpassung beschieden sei. "Ich habe jetzt erst die Erste gemacht", schnaufte Giuliana freimütig ins RTL-Mikrofon. Natascha: "Und wie viele folgen noch?" Giuliana: "Eine. Die Korrektur. Aber ich habe Angst davor." Nach der ersten Operation habe sie jeden Tag im Bett gelegen und sehr gelitten. "Ich habe künstliches Blut bekommen, war vollgepumpt mit Medikamenten, konnte nicht richtig reden, nicht essen und nicht aufs Klo gehen." Immerhin sehe jetzt "schon alles supertoll aus", aber sei noch nicht perfekt.

"Wer war denn dieser andere Typ bei der Modelsendung"

Sonja Zietlow beschied daraufhin, dass sie die offene Haltung von Giuliana "cool" finde. Co-Moderator Daniel Hartwich setzte dann zu einem fragwürdigen Witz an: "Aber sag mal, wer war denn dieser andere Typ bei [Heidi Klums] Modelsendung, der sich hat operieren lassen?" Sonja: "Dieser Heiko… Heidi!" Daniel: "Auf jeden Fall eine gute Idee. So kurz vor dem Finale kann jedes Gramm entscheidend sein."



Die vierte Folge wird am Montagabend um 21.15 Uhr ausgestrahlt. Sie verspricht mehr schlüpfrige Enthüllungen und eine weitere Chance für Matthias, nicht zu "verkacken". Denn er muss auf Wunsch der Zuschauermehrheit wieder ran. (cw)