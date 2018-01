Russische Pilotenschüler tanzen "zu schwul"

Die russische Staatsführung ist besorgt, dass ein tanzender Pilot das Mutterland nicht verteidigen kann



,

Pilotenanwärter haben mit einem halbnackten Tanz für Entsetzen unter der russischen Staatsführung gesorgt. Im sozialen Netzwerk Vkontakte veröffentlichten die Schüler der Eliteausbildungsstätte für zivile Luftfahrt im gut 800 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Uljanowsk vergangene Woche eine Musikvideo-Parodie, in der sie zum Song "Satisfaction" des italienischen DJs Benny Benassis die Hüften wackeln ließen. Mehr als ein Dutzend Schüler ließen – nur mit Unterhose, Pilotenmütze, Krawatte und Schuhen bekleidet – in einem in ihrer gemeinsamen Unterkunft aufgenommenen Video ihre Hüften kreisen und wackelten mit ihren vier Buchstaben.

Direktlink | Dieses Video brachte die Führungsriege zur Weißglut

Laut der Nachrichtenagentur AP reagierte die Staatsführung entsetzt auf das Video, das bereits im Dezember gedreht worden sein soll. Sergej Morozow, der Gouverneur der Region Uljanowsk, ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an. Die Staatanwaltschaft wertet daher das Video aus, auf dem auch die Gesichter einiger Schüler zu erkennen sind.



Der Rektor der Schule, Sergej Krasnow, erklärte sogar, dass die angehenden Piloten wegen dieses Vorfalls aus der Schule geschmissen werden sollten, denn ihre Taten seien genauso schlimm wie der Auftritt von Pussy Riot in der Erlöserkirche in Moskau. So etwas dürfe in der Schule, dem "Tempel der Wissenschaft", nicht geduldet werden.



"Wenn Kinder so tanzen, ist das eine Tragödie"

Die russischen Staatsmedien berichteten in den letzten Tagen intensiv über das Video – und argumentierten unter anderem, dass dieses die russische Verteidigung schwäche könne, weil Piloten in Kriegszeiten auch Kriegsflugzeuge fliegen würden.



Der frühere sowjetische Star-Testpilot Magomed Tolbojew erklärte in einem Radiointerview als Reaktion auf das Video ohne Ironie: "Wenn Kinder so tanzen, ist das eine Tragödie". Andere Medien kritisierten hingegen eine absurde "Moralpanik" – und mehrere Gruppen von Auszubildenden aus dem ganzen Land nahmen Solidaritätsvideos auf.



Einige Medienberichte werteten den lasziven Tanz auch als Verstoß gegen das Gesetz gegen "Homo"-Propaganda. Dieses untersagt seit 2013 jegliche "Werbung" für Homosexualität in der Öffentlichkeit. (dk)