Staatsanwaltschaft: Neo-Nazi plante Macheten-Anschlag zum CSD

Ein Facebook-Bild des Angeklagten vor einer Hakenkreuzfahne. Im Chat schrieb S. über seine Abneigung gegen "schwule Bastarde": "Ich habe genug. Ich will nicht in einer schwulen Welt leben und will zum Teufel auch nicht, dass meine Kinder in einer solchen Welt leben. Was ist mit unseren traditionellen Eigenschaften passiert? Die sind verdammt noch mal ruiniert. Mir ist egal, ob ich sterbe. Ich kämpfe für etwas, an das ich glaube, nämlich die Zukunft meines Landes, meiner Leute und meiner Rasse."



Ein 20-jähriger Rechtsextremist steht seit Dienstag im englischen Leeds vor Gericht, weil er aus Hass auf Homosexuelle einen Terroranschlag geplant haben soll. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wollte der "weiße Rassist" und Hitler-Fan Ethan S. in seiner Heimatstadt Barrow eine Kneipe während eines CSD-Events angreifen und dabei Menschen töten. Er habe Waffen gesammelt – unter anderem Machete und eine Axt – um einen "mörderischen Anschlag" verüben zu können. Er soll auch mit Sprengstoff experimentiert haben.



S. habe aus "tiefsitzenden Hass" gegen Minderheiten, speziell Schwule und Lesben, gehandelt, erklärte Staatsanwalt Jonathan Sandiford nach BBC-Angaben. "Am 23. Juni 2017 erfuhr der Angeklagte, dass der 'New-Empire-Pub' ein LGBT-Event abhalten würde, eine 'Pride Night'. Das versetzte ihn in Wut", so Sandiford. "Er hat dann angefangen, Fotos zu machen und den Pub auszukundschaften. Er wollte am selben Abend den Anschlag verüben."



Die Polizei war auf den Fall aufmerksam geworden, weil S. in einer Chatgruppe zum Thema Nationalsozialismus mit dem geplanten Massenmord prahlte. Eine Frau informierte daraufhin die Polizei, die S. in der Nähe des Pubs um 22 Uhr festnehmen konnte. Zu diesem Zeitpunkt soll er letzte Vorbereitungen für den Anschlag getroffen haben. Laut Staatsanwaltschaft wollte er kurze Zeit später die Waffen aus seiner Wohnung holen und dann im Pub ein Blutbad anrichten.

S. weist Anschuldigungen zurück

Der Rechtsanwalt des Angeklagten wies alle Anschuldigungen zurück. Sein Klient sei kein Neo-Nazi, sondern ein "Fantast". Er habe sich in sozialen Netzwerken nur aufspielen wollen, aber nie erwartet, dass ihm jemand glauben würde. Außerdem leide er am Asperger-Syndrom, also einer Entwicklungsstörung, die soziale Interaktionen erschwert. Zudem behauptete der Anwalt, dass der Angeklagte einen Lieblingsonkel habe, der schwul sei. Zusätzlich sei sein bester Freund ein Schwarzer.



Dem Angeklagten droht eine langjährige Haftstrafe. Das Verfahren soll in zwei Wochen abgeschlossen sein. (dk)