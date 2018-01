Thomas Hermanns bei "Let's Dance" dabei

Raimond Spekking / wikipedia) Thomas Hermanns will im Frühjahr bei RTL das Tanzbein schwingen (Bild:

Der 54-jährige Komiker Thomas Hermanns wird einer von 14 Kandidaten in der elften Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Das berichtete die gewöhnlich gut informierte "Bild"-Zeitung am Dienstag. Das Blatt nannte unter Berufung auf RTL-Kreise insgesamt zwölf der 14 Kandidaten.



Neben Hermanns sollen auch das 51-jährige Model Barbara Becker (die Ex von Boris Becker), die 31-jährige Selbstdarstellerin Daniela Katzenberger, der 29-jährige "Alles was zählt"-Schnuckel Bela Klentze, der 45-jährige Fernsehkoch Chakall, die 27-jährige Ex-"Bachelorette" Jessica Pazka, die 51-jährige Schauspielerin Tina Ruland ("Manta Manta"), die 26-jährige GZSZ-Darstellerin Mareike Steen und der 59-jährige Komiker Ingolf Lück mittanzen. Auch die 18-jährigen YouTube-Stars Heiko und Roman Lochmann, besser bekannt als die "Lochis", sind als Kandidaten vorgesehen. Die beiden Jungs nahmen an der neue Aufklärungskampagne von "Jugend gegen AIDS" teil (queer.de berichtete).



Offiziell hat RTL die Namen der Teilnehmer noch nicht bestätigt. In der Vergangenheit berichtete "Bild" allerdings immer sehr detailliert über vorgesehene Teilnehmer an RTL-Realityshows. Bereits Mitte Dezember nannte die Zeitung etwa alle Kandidaten der Dschungelshow, die RTL dann vier Wochen später bestätigte (queer.de berichtete).



Bestätigt ist bereits, dass Daniel Hartwich und seine neuen Co-Moderatorin Victoria Swarowski die Sendung leiten werden; Swarowski ersetzt Sylvie Meis. Die Jury wird erneut aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bestehen.

Hermanns bereits seit Jahrzehnten im TV-Geschäft

Thomas Hermanns ist vor allem durch den von ihm Anfang der Neunzigerjahre kreierten "Quatsch Comedy Club" bekannt. Er war auch Autor von Fernsehproduktionen wie der ZDF-Comedyserie "Lukas" mit Dirk Bach und präsentierte nach der Jahrtausendwende drei Jahre lang die deutsche Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest. Nach dem schlechten Abschneiden der No Angels im europäischen Wettbewerb im Jahr 2008 gab er aus Enttäuschung über Qualität und Siegchancen der deutschen Beiträge die Moderation ab.



Für seine Verdienste um die Emanzipation von Schwulen und Lesben erhielt Hermanns 2007 die Kompassnadel des Schwulen Netzwerks NRW (queer.de berichtete). Der Entertainer ist seit 2008 mit seinem langjährigen Lebensgefährten Wolfgang Macht verpartnert (queer.de berichtete).

Gibt es ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar?

Noch ist unklar, ob Hermanns mit einem Mann oder einer Frau tanzen wird. In der deutschen Version von "Let's Dance", die auf einem Konzept der britischen BBC beruht, gab es bislang noch nie ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar – anders als in Österreich: In "Dancing Stars" tanzte der schwule Moderator Alfons Haider 2011 mit einem Mann (queer.de berichtete). Das führte zu Kritik von homophoben Promis aus Österreich, darunter Ex-Fußballer Toni Polster und Ex-Rennfahrer Niki Lauda. (dk)