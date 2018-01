AfD schickt homophobe Hetzerin ins Kuratorium der Hirschfeld-Stiftung

Die AfD-Politikerin Nicole Höchst, als sie am letzten Mittwoch im Bundestag gegen die Ehe für alle giftete. In Vorträgen vor AfD-Kreisverbänden hetzte sie auch schon über Trans- oder Intersexuelle

Von Norbert Blech

Heute, 20:08h,

Die AfD-Fraktion im Bundestag schickt eine ausgewiesene Gegnerin von LGBTI-Rechten in eine Bundesstiftung, die unter anderem gegen die Diskriminierung von LGBTI ankämpfen soll. Die Partei gab am Mittwoch bekannt, dass sie die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst als Vertreterin ihrer Fraktion in das Kuratorium der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld schicken wird.



Das ehrenamtliche Gremium fasst die wichtigsten Beschlüsse zur Arbeit der Stiftung, etwa zur Vergabe von Forschungsaufträgen und Förderungen und zur Ernennung des Vorstands. Ihm gehören Vertreter mehrerer LGBTI-Verbände an sowie für die jeweilige Legislaturperiode Vertreter mehrerer Ministerien sowie aller Fraktionen des Bundestags.



Die Ziele der Stiftung aus ihrer Satzung und ihr Namensgeber Magnus Hirschfeld

Bislang nahmen alle Abgesandte der Parteien im Kuratorium, auch seitens der Union, die Aufgaben der Stiftung ernst und unterstützten ihre Arbeit und Ziele (Übersicht der bisherigen Besetzung mit 24 Personen). Nun soll allerdings eine Politikerin in das Gremium entsendet werden, die diese Ziele aktiv bekämpft.

Gegen Ehe für alle und "Frühsexualisierung"

Erst am letzten Mittwoch hatte Höchst eine Debatte im Bundestag zum Elterngeld genutzt, um gegen die im letzten Sommer verabschiedete Ehe-Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare zu giften (queer.de berichtete). So fragte sie Familienministerin Katarina Barley (SPD) in einer Zwischenfrage in aggressivem Tonfall, ob "angesichts der fatalen Gesamtsituation eines sich nicht reproduzierenden Deutschlands eine solche Nischenpolitik Berechtigung" haben könne. Die Ehe für alle habe nur der "Befriedigung von Kleinstinteressengruppen" gedient.



Zusammen mit Höchst machte sich der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner am Mittwoch über die Ernennung lustig – er selbst war am Dienstag für den Vorsitz des Rechtsausschuss des Bundestags nominiert worden, lehnte als Abgeordneter in Thüringen eine Rehabilitierung der Opfer des §175 ab und hat bereits einen Bundestags-Gesetzentwurf erarbeitet, um die Ehe für alle abzuschaffen ( queer.de berichtete

Höchst, die von ihrer Fraktion auch als stellvertretende Sprecherin des Bildungsausschusses des Bundestags und als Mitglied des Familienausschusses nominiert wurde, gilt auch ansonsten als Hetzerin, stellte etwa am letzten Donnerstag in einer Bundestagsrede anhand einer Debatte zu Kandel Überlegungen zu "feindlichen Fremden in diesem Land", "Multikulturalisierung" und "totaler Buntisierung" an sowie zu einem "Meinungsgeberkartell" und einer "Erziehungspresse", die "noch mehr Buntheit" und Toleranz wollten.



Im Rahmen einer Vortragsreihe zu "Frühsexualisierung und Gender-Experimenten" hatte die Lehrerin im letzten Sommer auch gegen eine moderne Sexualaufklärung an Schulen und eine Einbeziehung von LGBTI in Lehrplänen Stimmung gemacht und dabei unter anderem das homo- und transfeindliche Bündnis "Demo für alle" beworben (mehr dazu in diesem Bericht).



Höchst warnte im letzten Sommer in Vorträgen zu "Frühsexualisierung", es gebe Bundesländer, "in denen Schwulen-, Lesben- und Transenverbände diesen Unterricht zur Vielfalt übernehmen" und in denen der Lehrer dabei vor die Tür gehe. Die "Verunsicherung der Kinder", etwa durch Thematisierung von Trans- oder Intersexualität im Kindergarten, grenze an "sexuelle Nötigung" und "seelische Grausamkeit"

Laut einem Bericht der "Rhein-Zeitung" behauptete Höchst zudem im letzten August in einer Wahldebatte vor Schülern, dass sie gegen das Adoptionsrecht für Homo-Paare sei, da Studien belegten, "dass es unter homosexuellen Männern mehr Pädophile gibt". Vermutlich stützte sie sich dabei auf einen FAZ-Gastkommentar aus dem Sommer; die Zeitung hatte für diese Falschbehauptung eine Rüge des Presserats erhalten (queer.de berichtete).

Unwürdige Besetzung im Gedenkjahr

Die Bundeststiftung Magnus Hirschfeld mit Sitz in Berlin war 2011 nach jahrelangem politischen Streit eingerichtet worden und soll unter anderem auch an ihren Namensgeber erinnern, der als Mitbegründer der ersten Homosexuellenbewegung gilt. Das Berliner Institut für Sexualwissenschaft des jüdischen Arztes und seine Vortragsreisen waren immer wieder Angriffen der Nationalsozialisten ausgesetzt, die nach der Machtübernahme das Institut schlossen und die Institutsbibliothek und eine Büste Hirschfelds im Rahmen der Bücherverbrennung auf dem Opernplatz zerstörten. Hirschfeld starb 1935 im Exil.



Fast gleichlautend wie heute "Demo für alle" oder AfD gingen die Nazis 1928 gegen Magnus Hirschfeld vor

Die Bundesstiftung will den Zeitraum zwischen Hirschfelds 150. Geburtstag am 14. Mai 2018 und dem 100. Gründungstag des Instituts im nächsten Sommer mit zahlreichen Veranstaltungen begleiten. Erst vor zwei Jahren hatte die AfD in Thüringen gegen eine reguläre Veranstaltungsreihe der Stiftung, die "Hirschfeld-Tage", Stimmung gemacht, weil u.a. ein sexualpädagogischer Workshop "Anal verkehren" geplant war (queer.de berichtete).



Jörg Litwinschuh, geschäftsführender Vorstand der Bundesstiftung, wollte am Mittwoch gegenüber queer.de keinen Kommentar zu neuen Mitgliedern im Kuratorium abgeben.



Um 22:10 Uhr weiter oben ergänzt um Zitat aus Wahldebatte, auf das wir durch einen aktuellen Kommentar des Nollendorfblogs zur Ernennung von Höchst in das Stiftungsgremium gestoßen sind



22:30 Uhr – Eine erste Reaktion eines LSVD-Vertreters im Kuratorium:



Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. bieten wir ein werbefreies Angebot.