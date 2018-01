Gestern, 23:35h, noch kein Kommentar

"Ich bin ein Star – holt mich hier raus" – mit diesen Worten verabschiedete sich Giuliana Farfalla in der am Mittwochabend ausgestrahlten Folge der Realityshow aus dem Dschungel. Ihr Auszug war keine Überraschung, hatte sie doch intensiv vor den RTL-Kameras gelitten.



Dicke Luft im Camp (Bild: MG RTL D)

Im Dschungel herrschte an Tag sechs sehr dicke Luft – der Hunger, die Konkurrenz und die typischen Psychotricks der Produzenten nagten an allen Kandidaten. Giuliana war wie auch die anderen Camp-Insassen am Morgen betrübt: "Ich habe jetzt noch mit denen ein Gespräch und dann werde ich gehen", sagte sie am Morgen resolut zu Natascha Ochsenknecht, die noch versuchte, ihre Mitinsassin zurückzuhalten: "Ich finde es immer schwierig, wenn jemand freiwillig aufgibt. Du hast schon so viele Kämpfe mit dir geführt, da ist das eigentlich das hier ein Klacks gegen." Giuliana antwortete resigniert: "Ich will halt nicht erst am Boden liegen und dann sagen: Ich kann nicht mehr!"



Daraufhin erinnerte die altersweise 53-jährige Natascha ihre gut 30 Jahre jüngere Kollegin, dass sich die offensichtlich scheintote Schlagersängerin Tina York so gerne rauswählen lassen würde – und ein freiwilliger Abgang dies vermasseln könne. "Echt, das ist ja blöd. Musstest du das jetzt sagen?", erklärte daraufhin Giuliana.

Auch Matthias fühlte sich bescheiden: "Es ist alles versifft und dreckig wie Luzie hier überall", stänkerte er im Camp. Bei seiner Dschungelprüfung "Raumstation Murwillumbah" musste er in 30 Meter Höhe und unter ständigen Kakerlaken-Attacken Sterne suchen. Wieder schaffte er es nur, die Hälfte der Sterne zu ergattern. Der 34-Jährige unterhielt allerdings die RTL-Zuschauer mit Sätzen wie "Leute, ich habe Schiss, dass ich runterfalle, bevor es soweit ist."



Matthias trägt bei seiner Dschungelprüfung ein "Evel Knievel"-Outfit (Bild: MG RTL D)

RTL hatte bereits am Nachmittag bekannt gegeben, dass jemand das Camp verlassen habe – den Namen aber bis zuletzt geheimgehalten. Der Sender verbreitete allerdings, dass diejenige Person mit einer erheblichen Gagen-Kürzung rechnen habe, denn diese Klausel haben alle Kandidaten im Vertrag stehen. Ein Ersatz für Giuliana ist offenbar nicht geplant, am Freitag wird zudem eine Person regulär das Camp verlassen.



Zum Abschied sagte Giuliana: "Ich gehe nach Hause! Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr. Akzeptiert es bitte und habt Verständnis und rastet nicht aus." Sie habe "tolle Tage" mit den anderen verbringen können. "Ich danke euch dafür." Aber sie habe auch "viel Zeit nachzudenken" gehabt und sich an nicht so tolle Sachen in der Vergangenheit erinnert.