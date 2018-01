Nicole Höchst ist ein "regenbogenpupsendes rosa Glitzereinhorn"

Heute, 11:06h,

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst, die von ihrer Partei für das Kuratorium der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld gewählt worden war, macht auf ihrer Facebook-Seite weiter gegen LGBTI-Rechte mobil. "Wenn es mehr als zwei Geschlechter gibt, bin ich ein regenbogenpupsendes rosa Glitzereinhorn", kalauerte die 47-jährige Politikerin aus Speyer in einem Eintrag vom Freitagmorgen.



Höchst präsentiert sich seit der Kritik an ihrer Ernennung als Opfer einer Medienkampagne. "Eine Niescheninteressengruppe [sic!] befürchtet Gegenwind", schrieb sie etwa bereits am Donnerstag zum Bericht von queer.de. Dabei trete sie doch ein für "die grösstmögliche Freiheit eines jeden, solange sie nicht nicht die Freiheiten anderer einschränkt", behauptete die Befürworterin eines Ehe-Verbots für Schwulen und Lesben, die im Bundestagswahlkampf erklärt hatte, dass es unter "homosexuellen Männern mehr Pädophile" gebe.

Angst vor Homo-"Propaganda"

Homo- und Transsexuellen wirft die Rechtspopulistin in ihrem Facebook-Eintrag vom Freitag indirekt vor, zu sehr und zu sexuell in der Öffentlichkeit aufzutreten: "Ich will auch nicht mit dem belästigt werden, was meine heterosexuellen Nachbarn im Schlafzimmer tun. Ich nehme meine Freiheit in Anspruch, davon verschont bleiben zu wollen. Ich nehme die Freiheit für meine Kinder in Anspruch, davon verschont bleiben zu wollen." Sie warf einer "ausgewiesenen Minderheit" vor, für sich in Anspruch zu nehmen, "dass alle Kinder verunsichert werden müssen, ob sie Männlein oder Weiblein sind." Durch die "Genderdebatte" würde die Gesellschaft "immer stärker sexualisiert", behauptete Höchst weiter.



Neben der Ehe-Öffnung vom 1. Oktober kritisierte die AfD-Politikerin auch eine im November bekannt gegebene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach es das Recht auf Anerkennung eines dritten Geschlechts gebe (queer.de berichtete). Höchst leugnete in ihrem Eintrag schlicht die Existenz intersexueller Menschen: "Die binäre Opposition zwischen den zwei Geschlechtern kann nicht durch ein herbeikonstruiertes so genanntes drittes Geschlecht aufgehoben werden", so Höchst. Wie schon bei der Ehe-Öffnung behauptete die Politikerin damit, dass die Gewährung von Minderheitenrechten dazu führe, dass die Mehrheit Rechte verliere.







Nach jahrelangem politischen Streit war die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld 2011 eingerichtet worden, um an den von den Nazis vertriebenen Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld zu erinnern, Bildungs- und Forschungsprojekte zu fördern und der gesellschaftlichen Diskriminierung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten entgegenzuwirken.



Der Lesben- und Schwulenverband ist sicher, dass die Mitgliedschaft der Homo-Hasserin im Kuratorium keine Auswirkungen auf die Arbeit der Stiftung hat: "Der LSVD wird mit seinen Kuratoriums-Mitgliedern weiterhin dafür arbeiten, dass der Stiftungsziel erfüllt und die Arbeit des Vorstandes unterstützt wird. Da dies auch von den anderen Kuratoriums-Mitgliedern so gesehen werden wird, bleibt Nicole Höchst damit eine zu vernachlässigende Stimme, die weder Einfluss haben, noch Gehör finden wird", erklärte der Verband am Donnerstag in einer Pressemitteilung. (dk)