Russland erkennt schwules Ehepaar an

Ein Moskauer Bürgerbüro hat überraschend eine im Ausland geschlossene Ehe zweier Männer anerkannt. Die Rechtsfolgen sind ebenso unklar wie die Frage, ob es sich um ein einmaliges Versehen handelte.



Eugen Wojciechowski und Pawel Stotsko aus Moskau hatten sich am 4. Januar in Kopenhagen das Ja-Wort gegeben. Nach der Rückkehr baten sie unter Vorlage der Hochzeitsdokumente und Übersetzungen einen Beamten in einem Service-Büro der Stadt, ihnen die Ehe in ihren Pässen zu bestätigen.



Zu ihrer größten Überraschung sei der Beamte dem Wunsch sofort nachgekommen, "ohne überflüssige Fragen oder Ändern des Gesichtsausdrucks", berichtete das Paar am Donnerstagabend in einem Interview mit dem unabhängigen TV-Sender Doschd, das seitdem hohe Wellen schlägt.

Russische Medien berichteten ebenso wie LGBT-Verbände, nach ihrer Sicht sei dies die erste rechtliche Anerkennung einer gleichgeschlechtlichen Ehe in Russland. Das Familiengesetz enthält zur Anerkennung von im Ausland geschlossener Ehen einige Ausschlussbestimmungen, aber keinen Hinweis auf das Geschlecht der Eheleute.



Allerdings sind bereits Paare gescheitert, diese rechtliche Lücke "auszunutzen": Ein Rechtsstreit um die Anerkennung einer 2009 in Kanada geschlossenen Ehe eines lesbischen Paares liegt inzwischen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, nachdem russische Behörden und dann Gerichte die Anerkennung der Ehe verweigerten.



In Russland selbst hatten Standesbeamte immer wieder eine Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare verweigert, etwa bei einem Massenbesuch durch LGBTI-Aktivisten. Sie verweisen darauf, dass das Familiengesetz – in einem Nebensatz – von Mann und Frau spreche.



Eine Art gleichgeschlechtliche Hochzeit gab es allerdings 2014 in St. Petersburg: Zwei Frauen konnten sich das Ja-Wort geben, da eine der beiden in offiziellen Dokumenten noch als Mann aufgeführt wurde (queer.de berichtete). Unter erheblichen Medienrummel wiederholte sich die Konstellation 2016 in Moskau: Die russische LGBT-Aktivistin Reyda Lynn konnte auf einem Standesamt ihre Partnerin Sophia Grozowsky heiraten. Im Ausweis von Sophia, die sich als Frau und als transgender identifiziert, war ebenfalls das Geschlecht "männlich" eingetragen. Die Standesbeamten hatten sich unter dem Ansturm von LGBTI und Medien zunächst verbarrikadiert, bis die Polizei vermittelte (queer.de berichtete).



Vor Medien in Deckung ging nun auch die Presseabteilung der Moskauer Standesämter. Auf die Frage, wie sie die Ehe von Wojciechowski und Stotsko einschätzten, bekamen die Reporter zur Antwort, dass das Familiengesetz eine Bestimmung enthalte über "die gegenseitige Zustimmung des Mannes und der Frau, die die Ehe eingehen". Da dort nicht von einer "gegenseitigen Zustimmung der Personen" die Rede sei, sei eine weitere Diskussion der Reporterfragen "unzweckmäßig".

Wojciechowski und Stotsko dürften derweil in den nächsten Tagen durch zahlreiche Interviews für die Akzeptanz ihrer Beziehung werben. Auf Facebook hatte Stotsko bereits am vierten Januar sehr emotionale Worte gefunden: