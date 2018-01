Ex-Dschungelkönigin macht sich über Giulianas "Schniepel" lustig

Melanie Müller hält nicht viel von Giulianas Ausstieg aus der Dschungelshow (Bild: RTL)

Ex-Pornodarstellerin Melanie Müller, die Dschungelkönigin von 2014, hat den Ausstieg von Giuliana Farfalla gegenüber dem Klatschportal "Promiflash" scharf kritisiert. Obwohl ich eigentlich – äh – Giuliana gedacht hab, dass sie auch relativ weit kommt, aber die hat ja abgebrochen – warum auch immer! Ich glaube, mit ihrem Schniepel hat sie auch ein Stückchen Gehirn verloren", erklärte die Sächsin, die die achte Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" vor Larissa Marolt und Jochen Bendel gewonnen hatte.



Anschließend sagte Müller mehr oder minder versöhnlich: "Ich find's schade. Eigentlich hätte sie Potenzial dafür gehabt, für 'ne Dschungelkönigin. Sie ist nicht die typische zickige Tante. Schade!"

Eine "Promiflash"-Leserin bezeichnete in einem Kommentar die Äußerungen der 29-Jährigen als "primitiv". Und ergänzte: "Jemand wie sie sollte wohl besser die Füße still halten, denn wegen Hochbegabung war sie auch nicht in Harvard."

Farfalla hatte sich am Dienstag freiwillig aus dem Dschungelcamp verabschiedet (queer.de berichtete). Sie begründete den Rückzug gegenüber ihren Mitinsassen mit den Worten: "Ich gebe heute auf, weil ich gemerkt habe, dass ich an meine Grenzen gekommen bin und ich vieles noch nicht verarbeitet habe und hier viel Zeit hatte zum Nachdenken. Ich habe gemerkt, meine Vergangenheit könnte mich einholen." Später beklagte sie im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Focus", dass sie sich in der Show "wie im Käfig" gefühlt habe. "Klar, wusste ich, worauf ich mich einlasse, aber ich habe gemerkt, dass ich doch noch nicht so stark bin wie ich gedacht habe – was aber auch nicht schlimm ist", so Farfalla.



Die 22-Jährige, die nach Lorielle London erst die zweite transsexuelle Kandidatin bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus", war, musste sich bereits im Vorfeld ihres Auftritts Kritik wegen ihrer Geschlechtsidentität anhören. Ex-Playmate Ramona Bernhard bezeichnete Giulianas Titelseite im "Playboy" wegen ihrer Transsexualität etwa als "eklig", auch Komiker Matze Knopp machte sich über das "Transgender Model" lustig. (dk)