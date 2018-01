AfD-Anwalt will beweisen, dass Homosexualität "widernatürlich" ist

Kay Nerstheimer hält sich für unschuldig – und will von seinem Anwalt beweisen lassen, dass Schwule und Lesben eine "widernatürliche" sexuelle Orientierung haben (Bild: AfD Lichenberg)

Am Freitag hat vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten die Verhandlung gegen den 53-jährigen AfD-Politiker Kay Nerstheimer begonnen, dem vorgeworfen wird, auf Facebook Homosexuelle verunglimpft zu haben. Staatsanwalt Holger Brocke argumentierte, Nerstheimer habe "eine Schrift im Sinne von § 11 Abs. 3 StGB verbreitet, die die Menschenwürde von Teilen der Bevölkerung dadurch angreift, dass diese beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden". Damit wollte er "Menschen mit einer homosexuellen Orientierung im Vergleich zum Rest der Bevölkerung als körperlich und sozial minderwertige Personen darstellen."



Das Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses hatte im Dezember 2014 Facebook-Kommentare veröffentlicht, in denen er Schwule und Lesben als "genetisch degeneriert", "widernatürlich" und "unnormal" bezeichnet hatte. Er bekräftigte außerdem, dass man Kinder "vor so etwas" schützen müsse. Zudem polemisierte er mit rassistischen Äußerungen gegen syrische Flüchtlinge ("einfach widerliches Gewürm") und bezeichnete dunkelhäutige Menschen als "Bimbos" (queer.de berichtete).

Nerstheimer schweigt, Anwalt geht in Offensive

Vor Gericht hat Nerstheimer zwar geschwiegen, sein Verteidiger Roland Ulbrich brachte aber nach einem Bericht der B.Z. einen homophoben Beweisantrag ein. Darin bezeichnete er die Aussage Nerstheimers, Homosexualität sei "widernatürlich", als "vertretbare wissenschaftliche These". Diese These sei zwar unpopulär, man müsse sie aber trotzdem vertreten dürfen. Daher wolle er einen medizinischen Sachverständigen hinzuziehen.



Ulbrich ist ebenfalls AfD-Politiker; im ohnehin rechten Landesverband Sachsen zählt er zum rechten Flügel. Laut "taz" verglich er seinen Mandanten nach der Verhandlung mit dem Astronomen Galileo Galilei, der wegen seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse ebenfalls verfolgt worden sei.



Der Prozess soll am 13. Februar fortgesetzt werden. Die homophoben Äußerungen Nerstheimers hatten selbst innerhalb der AfD für Kritik gesorgt. Daher hat er sich im Abgeordnetenhaus nicht der AfD-Fraktion angeschlossen, sondern gilt offiziell als fraktionslos. Wegen parteischädigenden Verhaltens leitete der Berliner Landesverband im Herbst 2016 zudem ein Parteiausschluss-Verfahren ein. Bislang hat das parteiinerne Schiedsgericht aber noch keine Entscheidung dazu getroffen. (dk)