Russisches Innenministerium erklärt erste Ehe für alle für ungültig

Wojciechowski (l.) und Stotsko hatten am 4. Januar im Rathaus von Kopenhagen geheiratet (Bild: Pavel Stotsko / facebook

Rund 24 Stunden nach einem ersten TV-Bericht über die überraschende Anerkennung einer gleichgeschlechtlichen Ehe in Russland ist es mit dieser schon wieder vorbei: Laut übereinstimmenden russischen Medienberichten erklärte das Innenministerium am Freitag die Anerkennung durch ein Bürgerbüro für ungültig.



Eugen Wojciechowski und Pawel Stotsko hatten am 4. Januar in Kopenhagen geheiratet, wie vor ihnen bereits einige schwule und lesbische Paare aus Russland. Doch das Paar beantragte, wieder zurück in der Heimat Moskau, in dem lokalen Servicezentrum eine Bestätigung der Ehe in ihren Pässen und erhielt diese auch.



Das Paar hatte die Ehebestätigungen aus ihren Pässen in sozialen Netzwerken veröffentlicht

Die beiden Männer nutzen gezielt eine (mögliche) Gesetzeslücke – Regelungen zur Anerkennung einer im Ausland geschlossenen Ehe enthalten, anders als solche zur Schließung der Ehe im Inland, keine Aussage zum Geschlecht der Ehepartner. Während das Paar ab Donnerstag in TV-Interviews für Akzeptanz warb, zeigte sich das offizielle Russland zunächst überrascht, sprach zwischenzeitlich gar von einer Fälschung der Pässe.

Innenministerium schreitet ein

Nun hat das Innenministerium am frühen Freitagabend nach einer "Untersuchung" doch noch hart durchgegriffen: Eine Sprecherin des Ministeriums sagte der Agentur Ria Novosti, wegen der Verletzung russischen Rechts seien die Beamtin des Bürgerbüros, die die Stempel im Pass angebracht hatte, sowie die ihr vorgesetzte Person aus dem Dienst entlassen worden.



Auch wurden die Pässe der beiden Männer für ungültig erklärt – sie seien mit einem entsprechenden Vermerk in die dafür zuständige landesweite Datenbank eingetragen worden.



Russische LGBT-Verbände hatten am Freitag vor zu viel Euphorie gewarnt: Die Anerkennung in den Pässen, wenn sie denn Bestand habe, bringe wohl nicht automatisch die Rechtsfolgen einer Ehe mit sich, viel eher sei mit konstanten Rechtsstreitigkeiten zu rechnen. Zugleich äußerten die Aktivisten die Hoffnung, dass das Land auf Dauer die Lebensrealität eines Teils ihrer Bürger anerkennen könnte, gerade auch, wenn mehr Paare diesen Wunsch erkennen ließen.



Der homofeindliche Duma-Abgeordnete Witaly Milonow hatte am Freitag allerdings bereits eine Gesetzesinitiative angekündigt, die die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen aus dem Ausland ausdrücklich verbieten soll. Für Bewegung in der Frage könnte in Kürze zugleich auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sorgen; wenn das Gericht dem Generalanwalt folgt, müssten Länder zumindest bei binationalen Paaren die im Ausland geschlossenen gleichgeschlechtlichen Ehen in bestimmten Bereichen anerkennen (queer.de berichtete).



