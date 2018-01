Kostenloser Gay-Guide für Prag und Brünn

, noch kein Kommentar

Prag, die goldene Stadt der hundert Türme an den Ufern der Moldau, erlebt einen regelrechten Tourismusboom. Die historische Stadt lockt jedes Jahr Tausende von Besuchern an und ist so zur fünft meistbesuchten Stadt Europas aufgestiegen. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch viele queere Gäste nach Prag kommen. Die Stadt gilt als besonders LGBT-freundlich, vor allem die schwule Szene ist sehr lebhaft und immer wieder eine Reise wert.



Bereits 2016 wurde das Projekt "gaymap.cz" gestartet. Das Team besuchte alle queeren Locations der Stadt und viele Events, sprach mit zahlreichen Leuten aus der Szene, und danach stand der Entschluss fest, einen LGBT-Stadtführer herauszugeben.

Nützliche Tipps auf Tschechisch und Deutsch



Cover der aktuellen "gaymap.cz" – eine neue, aktualisierte Ausgabe erscheint am 1. Juni 2018

Der handliche Guide im A6-Format legt seitdem den Besuchern der goldenen Stadt auf mindestens 80 Seiten die Szene sachlich und kompakt zu Füßen – und zwar zweisprachig auf Tschechisch und Deusch. Es gibt nicht nur Infos zu den Bars und Clubs, sondern auch nützliche Reisetipps und Reportagen.



Neben Prag wird mittlerweile auch die Szene in Brünn, der zweitgrößten Metropole Tschechiens im Süden Mährens, von gaymap.cz abgedeckt, weitere Städte sollen folgen. Geplant sind auch ein Terminkalender mit allen LGBT-Events auf der regelmäßig aktualisierten Website sowie eine App für das Smartphone.



Der gedruckte Reiseführer erscheint zweimal jährlich als Sommer- und Winterausgabe in einer Auflage von jeweils 30.000 Exemplaren und liegt kostenlos in der Szene auch in Deutschland und Österreich aus. "Wir sind erfreut, dass gaymap.cz seit 2018 der offizielle Gayguide für Tschechien ist", erklärte zudem Redaktionsleiter Daniel Alt. "Gaymap.cz ist damit auch in allen Tourismusbüros der Tschechischen Republik zu finden."



Darüber hinaus kommt der Städteführer unkompliziert zu dir nach Hause: Über die Homepage kann man "gaymap.cz" kostenlos bestellen. (cw)