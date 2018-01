Weitere Vorwürfe gegen Pornostar Topher DiMaggio

Die Vorwürfe gegen den Pornostar Topher DiMaggio, der seit 2007 unter anderem für die Labels NakedSword, Cocksure und Cockyboys gearbeitet hat, mehren sich (Bild: Twitter / NakedSword)

Heute, 12:47h, noch kein Kommentar

Drei Männer werfen den amerikanischen Schwulenpornostar Topher DiMaggio vor, sie vergewaltigt zu haben. Nachdem DiMaggios Darstellerkollege Tegan Zayne seinen Kollegen vergangene Woche als erster eines sexuellen Übergriffs bezichtigt hatte, haben nun zwei weitere Männer, die nicht in der Pornoindustrie tätig sind, DiMaggio anonym in Interviews belastet.



Dem Nachrichtenblog der schwulen Datingseite "The Hornet" erzählte "Dan", wie DiMaggio ihn angeblich im Jahr 2016 nach einer Party vergewaltigt habe. Er sei nackt auf dem Bauch liegend aufgewacht, als DiMaggio "versucht hat, mit mir Sex zu haben". Er habe DiMaggio unter Schock gebeten aufzuhören, dieser habe sich aber geweigert: "Ich sagte: 'Hör auf, nein, das tut weh', und er erwiderte: 'Mach dir keine Sorgen!'" Auch nach mehrmaligem Bitten habe DiMaggio nicht von ihm abgelassen.



Nach dem Vorfall sei "Dan" sofort ins Krankenhaus und habe vier Wochen lang Tabletten gegen eine HIV-Infektion eingenommen (Postexpositionsprophylaxe). Aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen des Pornostars sei er nicht zu Polizei gegangen.

Vergewaltigung im Badezimmer

Ein weiterer Mann erzählte dem Pornoportal "Str8UpGayPorn", das queer.de aus Jugenschutzgründen nicht verlinken kann, von einem ähnlichen Vorfall. Der 33-jährige "Bryan" erklärte, von DiMaggio vergangenes Jahr vergewaltigt worden zu sein. Er habe den Pornostar in einer Disco kennengelernt und sei dann mit ihm und Freunden zum Haus eines Bekannten gegangen. Als die beiden alleine im Badezimmer waren, sei DiMaggio gewalttätig geworden und habe etwa den Kopf seines Opfers brutal gegen die Wand gedrückt. Seine Lippe sei verletzt worden, so dass er Blut im Mund geschmeckt habe. Unterdessen sei DiMaggio mit seinem Penis in sein Opfer eingedrungen.



"Bryan" erzählte weiter, er habe seinen Freunden und seiner Mutter von dem Übergriff erzählt. Wie "Dan" sei er aber aus Angst nicht zur Polizei gegangen. Er habe sich auch auf HIV checken lassen und ein negatives Resultat erhalten.



Vergangene Woche hatte DiMaggio die Vergewaltigungsvorwürfe seines Kollege Tegan Zayne in einem Interview scharf zurückgewiesen. Am Donnerstag bekräftigte DiMagio mit einem inzwischen gelöschten Tweet seine Unschuld. Der beschuldigte Pornostar schrieb unter anderem: "Ich weise alle Unterstellungen zurück. Diese schrecklichen Anschuldigungen haben mich bis auf die Knochen schockiert."



Pornostar Tegan Zayne hatte als erster über angebliche Übergriffe von Topher DiMaggio berichtet (Bild: Raging Stallion)

Wenige Stunden später stellten Blogger fest, dass große Teile dieses Tweets kopiert worden waren: Der Originaltext stammt vom Musikproduzenten Russell Simmons, der im Dezember in der "New York Times" Vergewaltigungsanschuldigungen von mehreren Frauen zurückgewiesen hatte. Bislang hat DiMaggio noch nicht auf die neuen Vorwürfe reagiert. (cw)